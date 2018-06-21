В 2018 году НПП «Атамекен» планирует собрать 7 млрд тенге взносов с предпринимателей

7 млрд тенге обязательных взносов планируют собрать в НПП «Атамекен» со средних и крупных субъектов предпринимательства в 2018 году, сообщил заместитель председателя правления НПП Ельдос Рамазанов.

«Поступления взносов с 2014 по 2017 год показывают положительную динамику. Исполнение обязательств выросло с 40 до 63 процентов. В этом году мы ожидаем рост данного показателя до 70 процентов, что составит более 7 млрд тенге. Растет и количество оплачивающих субъектов: с 7,5 тыс. в 2014 году до 9,3 тыс. в 2017 году», - сказал он на очередном съезде НПП 21 июня.

Вместе с тем, в результате контрольных мероприятий по расходованию ранее собранных 17 млрд тенге (4,953 млрд тенге, собранные в 2016 году, и 12,49 млрд тенге 2017 года) были выявлены нарушения финансовой дисциплины на 14 объектах.

В Казахстане зарегистрировано более 1 млн субъектов предпринимательства и по закону все они являются членами НПП.

«Одним из источников финансирования «Атамекена» являются членские взносы. При этом с 2014 года плательщиками взносов являются представители крупного и среднего бизнеса – порядка 22 тыс. субъектов предпринимательства. Все остальные члены, обороты которых не превышают 60 тыс. МРП – их более 920 тыс., были освобождены от уплаты взносов на 5 лет. В основном это индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства», - сказал Ельдос Рамазанов.

Правительство выходит из состава НПП «Атамекен»

Председатель правления НПП Аблай Мырзахметов напомнил, что при создании нацпалаты, мажилисмены поставили ограничение, чтобы малый и микробизнес не платил взносы.

«Чтобы показать, что институт состоялся. Они были освобождены – только те, кто имеет более 108 млн тенге оборот, это примерно 23 тыс. плательщиков, (платили обязательные взносы в НПП). Поэтому теперь съезду по истечении переходного периода нужно принять решение как в дальнейшем будут уплачиваться членские взносы», - сказал он.

В результате делегаты съезда проголосовали за сохранение льгот по уплате обязательных взносов для представителей микро и малого бизнеса на следующие 3 года.