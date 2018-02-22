В 2018 году планируется профинансировать сельский бизнес на 18 млрд тенге

В 2018 году в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства планируется профинансировать микрокредитование сельских предпринимателей на 18 млрд тенге, сообщает пресс-служба «КазАгро».

По Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году было выделено 27 млрд тенге на кредитование сельских предпринимателей, из них 16,6 млрд тенге было профинансировано «Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства». В 2018 году на эти цели предусмотрено 18 млрд тенге.

Заместитель председателя правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Думан Оспанов сообщил, что в 2017 году фондом было выдано 4,6 тыс. микрокредитов. Заемщиками стали безработные, самозанятые, а также сельхозкооперативы и их члены.

«Займы выданы на открытие микробизнеса и расширение существующего бизнеса. Срок микрокредита – до 7 лет. Максимальная сумма - до 8 тысяч месячных расчетных показателей, ставка вознаграждения – не более 6% годовых. Утвержден льготный период по погашению основного долга и вознаграждения – не более одной трети от срока микрокредита», - сообщил спикер.

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Как сообщают в фонде, в разрезе целевого назначения в прошлом году было профинансировано 2,4 тыс. проекта на сумму 9,1 млрд тенге на закуп сельхозживотных и птиц, 1,5 тыс. проектов на сумму 4 млрд тенге на создание семейных откормочных площадок, 663 проекта на сумму 3,3 млрд тенге на развитие сельхоз- и несельхоз- видов бизнеса, 41 проект на 165 млн тенге на весенне-полевые и уборочные компании и 5 проектов на сумму 31 млн тенге на подготовку кормов.