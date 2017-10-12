В 3 квартале Нацбанк оштрафовал 3 БВУ

Национальным Банком Республики Казахстан по итогам 3 квартала 2017 года проведен мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения:

- выразившееся в несоблюдении банком ограничений при исполнении платежных требований в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и от суммы, поступившей на банковский счет;

- сроков предоставления информации по запросу заемщика в период обслуживания договора банковского займа;

- порядка ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию;

- выразившееся в неправомерной выдаче банком потребительского займа при превышении максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика;

- выразившееся в необоснованном наложении банком ареста на банковский счет клиента;

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- выразившееся в предоставлении недостоверных сведений в кредитное бюро;

- выразившиеся в несоблюдении банком требований законодательства к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в части отсутствии должного контроля за соблюдением выполнения подразделениями банка требований внутренних правил и процедур;

- выразившиеся в непредставлении, а равно несвоевременном представлении банками запрошенных Национальным Банком документов и пояснений в рамках документальных проверок.

Так, в отчетном периоде по итогам выявленных нарушений в отношении:

- 3 банков применены санкции в виде наложения и взыскания штрафов;

- 11 банков принято 14 ограниченных мер воздействия, в том числе 12 письменных предписаний и 2 письменных предупреждения.

Справка:

При нарушении прав потребителей финансовых услуг потребитель может обратиться:

- в Национальный Банк Республики Казахстан (письменно по адресу: 050000, г.Алматы, ул. Айтеке би, 67, e-mail: info@kzp.nationalbank.kz)

- в Общественную приемную Национального Банка Республики Казахстан за получением правовой помощи по адресу: г. Алматы, ул.Айтеке би, 67, телефон для справок 7(727) 261 92 13, 7(727) 278 81 04 вн. 2061;

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- в раздел «Защита прав потребителей финансовых услуг» мобильного приложения «НБК «Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной Национального Банка (Мобильное приложение «НБК «Online» доступно для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket);

- в филиалы Национального Банка Республики Казахстан (по адресам, указанным на сайте Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz, в разделе Защита прав потребителей финансовых услуг (http://www.nationalbank.kz/?docid=1374&switch=russian));

- к банковскому омбудсману, осуществляющему урегулирование разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, между банком и заемщиком - физическим лицом с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов заемщика и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций ( 050013, г.Алматы, Площадь Республики, 15, оф.237, телефон: 7(727) 2500 344, 2500 322, 7 (707) 407 01 17, е-mail: office@bank-ombudsman.kz, сайт: www.bank-ombudsman.kz).

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