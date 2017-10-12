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В 3 квартале Нацбанк оштрафовал 3 БВУ

12.10.2017 10:49   658   0

Национальным Банком Республики Казахстан по итогам 3 квартала 2017 года проведен мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

По результатам проведенного анализа установлено, что в отчетном периоде были допущены нарушения:

- выразившееся в несоблюдении банком ограничений при исполнении платежных требований в пределах 50% от суммы денег, находящейся на банковском счете физического лица и от суммы, поступившей на банковский счет;

- сроков предоставления информации по запросу заемщика в период обслуживания договора банковского займа;

- порядка ведения документации по предоставленному кредиту, предусмотренного Правилами ведения документации по кредитованию;

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- выразившееся в неправомерной выдаче банком потребительского займа при превышении максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика;

- выразившееся в необоснованном наложении банком ареста на банковский счет клиента;

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- выразившееся в предоставлении недостоверных сведений в кредитное бюро;

- выразившиеся в несоблюдении банком требований законодательства к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в части отсутствии должного контроля за соблюдением выполнения подразделениями банка требований внутренних правил и процедур;

- выразившиеся в непредставлении, а равно несвоевременном представлении банками запрошенных Национальным Банком документов и пояснений в рамках документальных проверок.

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Так, в отчетном периоде по итогам выявленных нарушений в отношении:

- 3 банков применены санкции в виде наложения и взыскания штрафов;

- 11 банков принято 14 ограниченных мер воздействия, в том числе 12 письменных предписаний и 2 письменных предупреждения.

Справка:

При нарушении прав потребителей финансовых услуг потребитель может обратиться:

- в Национальный Банк Республики Казахстан (письменно по адресу: 050000, г.Алматы, ул. Айтеке би, 67, e-mail: info@kzp.nationalbank.kz)

- в Общественную приемную Национального Банка Республики Казахстан за получением правовой помощи по адресу: г. Алматы, ул.Айтеке би, 67, телефон для справок 7(727) 261 92 13, 7(727) 278 81 04 вн. 2061;

Казахстанско-Венгерский фонд прямых инвестиций вложил $12 млн в строительство тепличного комплекса в Казахстане

- в раздел «Защита прав потребителей финансовых услуг» мобильного приложения «НБК «Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной Национального Банка (Мобильное приложение «НБК «Online» доступно для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket);

- в филиалы Национального Банка Республики Казахстан (по адресам, указанным на сайте Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz, в разделе Защита прав потребителей финансовых услуг (http://www.nationalbank.kz/?docid=1374&switch=russian));

- к банковскому омбудсману, осуществляющему урегулирование разногласий, возникающих из договора ипотечного займа, между банком и заемщиком - физическим лицом с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов заемщика и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций ( 050013, г.Алматы, Площадь Республики, 15, оф.237, телефон: 7(727) 2500 344, 2500 322, 7 (707) 407 01 17, е-mail: office@bank-ombudsman.kz, сайт: www.bank-ombudsman.kz).

Казахстан расширяет транзит грузов

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    81

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    22

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    54

Цифра дня
69,7
млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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