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В Алматы к Наурызу откроется узбекский оптово-розничный рынок

30.01.2018 17:15   1876   0

Открытие нового узбекского оптово-розничного рынка в Алматы состоится накануне Наурыза. Территориальные управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана рассказывают предпринимателям по всей стране об открывшихся в этой связи возможностях, сообщает хокимият Самаркандской области.

Во встречах с генеральным директором рынка «Самал» Талгатом Исаковым уже приняли участие предприниматели Ташкентской и Самаркандской областей.

Талгат Искаков рассказал о преимуществах нового рынка. По его словам, торговые точки будут сдаваться узбекским предпринимателям без взимания арендной платы в течение первых 6 месяцев работы. 

Представитель Ташкентского областного управления ТПП Дилшод Менглиев рассказал, что  «Самал» будет именно узбекским рынком. То есть вся продукция из Узбекистана будет распространяться по Казахстану отсюда. Об этом уже информированы предприниматели столицы и Самарканда.

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«С точки зрения потребителя это, конечно, хорошо. С точки зрения экономики, для аграриев нашего юга это не очень хорошая новость. Хотелось бы знать, а что мы получим взамен в Узбекистане, или игра идет в одни ворота? Пока что нам остается порадоваться за предприимчивых соседей», - сетует один из известных казахстанских блогеров, высокопоставленный ранее дипломат Казбек Бейсебаев.

Как сообщается, в Андижане и Фергане запланирован ряд встреч, где предпринимателям также расскажут о бизнес-возможностях, открывшихся в соседней республике. 

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Отметим, рынок «Самал» занимает 17 гектаров. На его площади расположен крупный супермаркет, стоянка большегрузов, гостиничный комплекс, складские помещения.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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