В Алматы выставлены на торги автомобили по 250 тысяч тенге

Управление финансов Алматы выставило на торги автомобили, ранее принадлежавшие полицейским, передает МИА «Казинформ».

Стартовая цена автомобилей составляет 250 тыс. тенге, их состояние и условия покупки можно узнать на электронной торговой площадке gosreestr.kz. У потенциальных покупателей есть возможность приобрести на торгах машины марки Daewoo Nexia, Volkswagen Santana, Vista, ГАЗ «2705 14», выпущенные в 2009-2011 годах. Цена на эти автомашины варьируется от 250 до 400 тыс. тенге. Данные автомобили числились на балансе Департамента внутренних дел Алматы.

Желающим участвовать в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 37 тыс. 529 тенге. Сам аукцион стартует 11 июля 2018 года. По правилам аукциона торги будут проводиться на повышение стартовой цены. Стоит отметить, что результаты аукциона по каждому проданному объекту оформляются протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

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Кроме того, договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более 10 календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Фото: МИА «Казинформ»