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В Астане не собираются увеличивать стоимость платных парковок

08.01.2018 18:58   1319   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Пребывание личного автомобиля в платной парковочной зоне левобережья Астаны будет обходиться его владельцу в 100 тенге в час, сообщил на брифинге заместитель директора ТОО «Парковочное пространство Астаны» Нурлан Куанышев. По его словам, в дальнейшем эта система будет распространена на другие районы главного города страны, вынуждая жителей Астаны к выбору между личным и общественным транспортом.

С 15 января на бульваре «Нуржол» в центре нового административного центра столицы будут подключены 12 паркоматов, позволяющих припарковать в специально оборудованной зоне 472 автомобиля одновременно. С помощью этого нововведения власти Астаны рассчитывают управлять автомобильным трафиком, уменьшая количество желающих пользоваться личным авто ежедневно.

«На бульваре «Нуржол» мы сделали полную систему платной парковки, которая в дальнейшем будет распространена на другие части города, - сказал г-н Куанышев. - Стоимость 1 часа парковки регулируется городом и сейчас она составляет 100 тенге. Изменять эту стоимость пока никто не планирует, 12 тенге из них идет на уплату налогов, 5 тенге выплачивается госпартнеру, 12 тенге предполагается тратить на организацию новых рабочих мест (первоначально платная парковочная зона предполагает организацию порядка 150 рабочих мест - Къ)». - пояснил он.

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Еще 44 тенге с каждого оплаченного часа пребывания автомобилей в этой парковочной зоне будет идти на приобретение оборудования, эксплуатационные расходы и на  сопровождение системы, 5 тенге составит комиссия платежного агента, 22 тенге – расходы на обустройство парковочной зоны. При этом участвовавший в пресс-конференции руководитель городского управления пассажирского транспорта Астаны Бекмырза Игенбердинов дал понять: введение платных парковок делается в том числе и для того, чтобы жители столицы делали выбор между личным и общественным транспортом в пользу последнего.

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«Те лица, которые пользуются личным автотранспортом, должны понимать: либо они будут платить 800 или 1000 тенге, пока автомобиль стоит (в течение рабочего дня на платной парковке - Къ), либо они будут пользоваться общественным транспортом, - сказал г-н Игенбердинов. - На сегодняшний день мы маршрутную сеть достаточно четко поставили, в час пик с любой нагрузкой мы справляемся... 180 тенге выйдет у него туда и обратно с дома до работы. Или придется платить. Здесь за дополнительный комфорт и роскошь надо будет платить, либо ездить на такси - есть у нас такая система, когда люди организовываются по нескольку человек и едут на одном такси, собираются по 200 тенге, доезжают до определенного места и так же обратно», - подчеркнул он.

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Одновременно руководитель столичного управления пассажирского транспорта признал, что в связи с высокими темпами роста населения в главном городе страны автобусы зачастую идут переполненными в часы пик, хотя акимат и ставит задачу по доведению загрузки каждого рейса не более чем на 70-80 %.

«Наша задача - довести до 70-80%, потому что это удобно для работы контролеров и для безопасности самих пассажиров, - заявил Игенбердинов. - Дополнительные рейсы делаем, маршрутную сеть меняем, но город очень серьезно растет: у нас на сегодня чуть больше миллиона человек зарегистрировано, но фактически в городе проживает свыше миллиона двухсот тысяч человек», - отметил он.

И пообещал решить эту проблему за счет замены старых автобусов машинами с дополнительными секциями, именуемыми в народе автобусами-«гармошками».

«На этот год у нас запланировано обновление автобусного парка в целом, по прошлому году мы 380 новых автобусов взяли. На этот год сейчас с бюджетом будем формировать, насколько мы сможем еще увеличить парк: либо городской, либо республиканский (бюджет - Къ) будем смотреть. Честно говоря, будем делать акцент на автобусы-гармошки», - заключил глава управления пассажирским транспортом.

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