В Астане создадут региональный медиахаб

Казмедиацентр в Астане нацелен стать региональным медиахабом и предоставлять свою инфраструктуру зарубежным партнерам на платной основе, передает корреспондент Kursiv.kz.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе казахстанской медианедели отметил, что сотрудники ведомства намерены создать на базе здания Казмедиаорталыгы региональный медиахаб.

По его словам, первый этап КМО прошел, на сегодняшний день работают все студии.

«Теперь мы готовы предоставить эту площадку нашим партнерам, чтобы они снимали фильмы, использовали эти студии, чтобы приезжали зарубежные партнеры. Это будет хорошее взаимодействие на платной основе. Таким образом, КМО будет развиваться дальше», - сказал Даурен Абаев.

В ходе своего выступления министр также отметил, что данное событие является закономерным следствием возросшего внимания государства и общества к проблемам массовых коммуникаций.

«Это касается не только СМИ, но и информационного взаимодействия власти и общества, бурного развития социальных сетей и Интернета и появления в этом контексте новых этических дилемм», - заключил Даурен Абаев.

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