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В Астане создадут региональный медиахаб

04.10.2017 13:05   1632   0

Казмедиацентр в Астане нацелен стать региональным медиахабом и предоставлять свою инфраструктуру зарубежным партнерам на платной основе, передает корреспондент Kursiv.kz.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в ходе казахстанской медианедели отметил, что сотрудники ведомства намерены создать на базе здания Казмедиаорталыгы региональный медиахаб. 

По его словам, первый этап КМО прошел, на сегодняшний день работают все студии.

«Теперь мы готовы предоставить эту площадку нашим партнерам, чтобы они снимали фильмы, использовали эти студии, чтобы приезжали зарубежные партнеры. Это будет хорошее взаимодействие на платной основе. Таким образом, КМО будет развиваться дальше», - сказал Даурен Абаев

В ходе своего выступления министр также отметил, что данное событие является закономерным следствием возросшего внимания государства и общества к проблемам массовых коммуникаций.

В парламенте предлагают изменить подходы правительства к привлечению займов...
Депутаты мажилиса намерены детально изучить и законодательно закрепить новый порядок привлечения правительством внешних займов, передает корреспондент...

«Это касается не только СМИ, но и информационного взаимодействия власти и общества, бурного развития социальных сетей и Интернета и появления в этом контексте новых этических дилемм», - заключил Даурен Абаев.

В парламенте предлагают изменить подходы правительства к привлечению займов

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    12

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    19

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    33

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
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трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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