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В Атырауской области построят курортную зону

21.02.2018 13:15   862   0

В Атырауской области в Исатайском районе на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь на 500 мест,‬ сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. 

«Объект обещает стать первым, подобного уровня, в области. Масштаб можно оценить уже сейчас, взглянув на чертежи эскизного проекта. Территория лагеря будет разделена на несколько зон. В административной расположатся общежития для персонала, административное здание, медицинский пункт.

На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный зал, библиотека и различные кружки для детского творчества. Рядом дети смогут заниматься на станции юных натуралистов», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

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Также сообщается, что пляж будет оборудован открытым бассейном переменной глубины, веревочным парком, ролледромом и скейтодромом. Для любителей покататься на велосипедах и побегать по утрам предусмотрены двухполосная велосипедная и беговые дорожки.

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Озеленение лагеря предполагается проводить методом высаживания древесно-кустарниковых насаждений, способных произрастать в условиях соленой почвы и деревьев в специальных кадках. Благодаря строительству данного лагеря жители Атырауской области получат цивилизованный выход к побережью Каспийского моря.

Строительство лагеря будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей. Начало строительства запланировано на 2018 год. 

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«Строительство лагеря, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в данной местности предоставит возможность субъектам малого и среднего бизнеса открывать новые места отдыха, например, мини-отели, базы отдыха, места питания, а населению, гостям и туристам полноценно отдохнуть на пляжах Каспийского моря - поделился Нурлан Ногаев. - Стоит отметить, что строительство подобных объектов вызывает мультипликативный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение субъектов МСБ, рост въездного и внутреннего туризма – все это делается в рамках исполнения поручений главы государства». 

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