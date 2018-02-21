В Атырауской области построят курортную зону

В Атырауской области в Исатайском районе на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь на 500 мест,‬ сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением.

«Объект обещает стать первым, подобного уровня, в области. Масштаб можно оценить уже сейчас, взглянув на чертежи эскизного проекта. Территория лагеря будет разделена на несколько зон. В административной расположатся общежития для персонала, административное здание, медицинский пункт.

На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный зал, библиотека и различные кружки для детского творчества. Рядом дети смогут заниматься на станции юных натуралистов», сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Также сообщается, что пляж будет оборудован открытым бассейном переменной глубины, веревочным парком, ролледромом и скейтодромом. Для любителей покататься на велосипедах и побегать по утрам предусмотрены двухполосная велосипедная и беговые дорожки.

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Озеленение лагеря предполагается проводить методом высаживания древесно-кустарниковых насаждений, способных произрастать в условиях соленой почвы и деревьев в специальных кадках. Благодаря строительству данного лагеря жители Атырауской области получат цивилизованный выход к побережью Каспийского моря.

Строительство лагеря будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей. Начало строительства запланировано на 2018 год.

«Строительство лагеря, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в данной местности предоставит возможность субъектам малого и среднего бизнеса открывать новые места отдыха, например, мини-отели, базы отдыха, места питания, а населению, гостям и туристам полноценно отдохнуть на пляжах Каспийского моря - поделился Нурлан Ногаев. - Стоит отметить, что строительство подобных объектов вызывает мультипликативный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение субъектов МСБ, рост въездного и внутреннего туризма – все это делается в рамках исполнения поручений главы государства».

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