В Казахстане автоматизируют господдержку для бизнеса

Министерство нацэкономики намерено разработать дорожные карты по оптимизации и автоматизации инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

«Полагаем, что полная автоматизация мер государственной поддержки позволит сделать их доступными, снизить коррупционные риски в этой области, увеличить охват субъектов предпринимательства», - заявил глава ведомства Тимур Сулейменов.

Для господдержки бизнесменов НПП «Атамекен» и министерство страны создадут «Единое окно» в рамках программы «Цифровой Казахстан».

По мнению министра, нынешние меры государственной поддержки чрезмерно «зарегулированы», в связи с большим количеством требуемых документов, длительными сроками их подписания, многоэтапностью принятия решений на различных комиссиях и коллегиальных органах.

«Для решения выявленных проблем предлагается перевести требуемые документы на декларативный вид, то есть отказаться от запрашивания документов в пользу заполнения установленных бланков. А также заменить работу различных экспертных групп и комиссий на автоматизированные процессы, которые позволят исключить практику принятия решений на основании субъективных мнений их членов», - рассказал Сулейменов.

Правительство ждет отдачи от программ поддержки бизнеса

«На сегодня межведомственной комиссией уже одобрены подходы по оптимизации и автоматизации по 22 инструментам поддержки, оставшиеся 30 инструментов поддержки будут вынесены на ее рассмотрение до конца апреля 2018 года. Заинтересованным государственным органам необходимо ускорить эту работу и обеспечить до конца текущего года автоматизацию курируемых инструментов поддержки в соответствии с решением межведомственной комиссии», - добавил он.