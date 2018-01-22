В Казахстане будет создан Фонд по цифровизации промышленности

В рамках официального визита Нурсултана Назарбаева в США Автономный кластерный фонд «ПИТ» подписал ряд важных документов с американскими компаниями по цифровизации экономики Казахстана.

Согласно меморандуму между АКФ «ПИТ» и Global Venture Alliance (GVA) будет создан Фонд по цифровизации промышленности Казахстана. Деятельность Фонда будет направлена на привлечение инвестиций в прорывные технологии для развития базовых и создания новых отраслей в РК, а также на привлечение зарубежных инвестиций через вывод портфельных компаний на МФЦА. Первоначальный объем средств казахстанско-американского фонда составит $100 млн, с дальнейшим увеличением до $500 млн. При этом, участие средств республиканского бюджета РК в Фонде не будет превышать 20%.

Кроме того, АКФ «ПИТ», МФЦА и IBM договорились о намерениях сотрудничать по созданию Инкубатора по финансовым технологиям в рамках Международного технопарка IT-стартапов (Astana Hub). Сотрудничество будет направлено на инкубацию, поддержку и привлечение стартапов в Astana Hub и акселерационную программу МФЦА.

Также, подписан меморандум между АКФ «ПИТ» и ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» (PwC Казахстан) по созданию Центра компетенций по финансовым технологиям в рамках Astana Hub. Стороны намерены сотрудничать в области разработки, разъяснения и обучения методологии внедрения нового метода администрирования НДС с использованием технологии Блокчейн.

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«Наши инициативы соответствуют задачам, обозначенным в Послании президент РК и в госпрограмме «Цифровой Казахстан». Их реализация будет способствовать модернизации и цифровизации отечественных предприятий, а также развитию национальной экосистемы разработчиков инновационных решений. Также, данные инициативы способствуют реализации важной задачи по развитию венчурного финансирования в Казахстане, где необходим экосистемный подход», - отметил генеральный директор АКФ «ПИТ» Санжар Кеттебеков.