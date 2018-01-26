В Казахстане будет создан Международный центр по развитию зеленых технологий

Сегодня в ходе брифинга в правительстве, посвященного вопросу рационального использования ресурсов страны, вице-министр энергетики Гани Садибеков сообщил, что открытие Центра планируется в июне текущего года.

По его словам, Международный центр по развитию зеленых технологий будет создан на базе АО «Институт развития электроэнергии и энергосбережения» как наследие выставки «Экспо-2017» и будет расположен в Зоне лучших практик.

Центр будет заниматься формированиям Реестра наилучших доступных технологий, выдачей субъектам индустриально-инновационной деятельности экспертных заключений, рекомендаций для дальнейшей их реализации.

«Введение реестра станет одной из мер по стимулированию бизнеса к переходу к зеленой экономике, поскольку, во-первых, позволит получить комплексное экологическое разрешение, во-вторых, реализовать зеленые проекты», - резюмировал Гани Садибеков.