В Казахстане повысили минимальные цены на крепкий алкоголь

Розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в Казахстане в 2018 году не должна быть ниже 1900 тенге за литр, распорядился премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

"Правительство Республики Казахстан постановляет установить минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2018 год в размере 1 900 тенге за литр", - говорится в документе, опубликованном в официальных СМИ.

Данное постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Минимальная розничная цена на водку и крепкие ликероводочные изделия в Казахстане в 2017 году составляла 1700 тенге.