В Казахстане могут усилить ответственность за вывод капитала из страны

Генпрокуратура РК не исключает возможность рассмотрения усиления уголовной ответственности за вывод капитала из страны, сообщил начальник отдела надзора за соблюдением финансового законодательства службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Адиль Оспанов.

«Мы готовы вернуться к этому вопросу. В условиях гуманизации уголовного законодательства к этому все идет, тем не менее, если общество и потребность государства в этом есть, почему бы не вернуться к этому рассмотрению? Хотя бы обсудить», - сказал Адиль Оспанов, отвечая на вопросы депутатов сената об усилении ответственности за вывод капитала из Казахстана за рубеж в четверг в сенате.

Депутат сената парламента РК Ольга Перепечина считает, что в вопросе вывода капитала из страны «Нацбанк не должен занимать наблюдательную позицию, он должен быть жёстким регулятором, который должен соблюдать, прежде всего, интересы нашей страны».

«Во время рабочей группы мы рассматривали как один из действенных механизмов противодействия вывода капитала (поправку об усилении ответственности за вывод капитала), потом на последнем заседании рабочей группы был предоставлен протокол межведомственной комиссии, который не рассматривает усиление уголовной ответственности за наши экономические преступления и вывод капитала с использованием подложных документов. Все это нужно, но когда мы говорим о вопросах национальной безопасности, это не только вопросы обороноспособности, продбезопасности, но и, прежде всего, экономической безопасности», - подчеркнула Ольга Перепичина.

90% средств выводимых за рубеж, являются легальными