В Казахстане начнут применять санкции за несвоевременную отмену ограничения на выезд

Несвоевременное снятие ограничений на выезд за границу в Казахстане может обернуться для судебных исполнителей штрафными санкциями, сообщил 22 июня министр юстиции республики Марат Бекетаев.

«В целях сокращения полномочий судебного исполнителя действовать по своему усмотрению установлен срок для отмены ограничения на выезд, это три рабочих дня. Сейчас этот срок установлен законодательно - три дня максимум, после этого могут наступить санкции», - сказал Бекетаев в пятницу, в ходе отчетной встречи с населением.

Он напомнил, что ранее были случаи, когда после оплаты задолженности по административным штрафам, алиментам и по коммунальной задолженности запрет не снимался после оплаты неделями.

Одновременно, по словам министра, при возбуждении исполнительного производства в отношении должника, судебные исполнители теперь обязаны уведомлять его о всех проводимых ими исполнительных действиях.

«Раньше это тоже было большой проблемой. Люди не знали, что у них долги, может быть по их старым адресам или старой недвижимости они формировались, и они зачастую не знали о своих долгах, узнавали об этом только при пересечении границы», - напомнил Бекетаев.

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Он также подчеркнул, что теперь оплачивать задолженность можно в режиме онлайн, через портал электронного правительства.

Фото: Аскар Ахметуллин