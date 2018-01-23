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В Казахстане нарастят темпы жилищного строительства

23.01.2018 11:04   620   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Правительство подвело итоги первого года реализации программы "Нурлы жер". Несмотря на общий хороший показатель, темпы строительства жилья увеличились на 6,2%, и, в целом в 2017 году, было сдано в эксплуатацию 11,2 млн квадратных метров, в ряде регионов работа проводится недостаточными темпами. 

"То статистика виновата, то подрядчики вовремя не сдали акт приема-передачи, хотя дома уже построены, - упрекнул премьер-министр Бакытжан Сагинтаев акимов областей. - Для населения это необъяснимая ситуация. Это уже работа самих госорганов. Поэтому, я думаю, что мы в этом году не допустим, уважаемые коллеги, таких погрешностей в нашей работе". 

Он напомнил, что президент в своем Послании поставил задачу довести нормы жилья к 2030 году до 30 квадратных метров на человека. "А это - рост ежегодно до 10%. Ну, если 11 млн (показатель) 2017 года - 10%, мы должны в этом году плюсом выйти на миллион квадратных метров. Если мы будем каждый раз ссылаться на кого-то, то это будет неправильно. Поэтому прошу собраться и этот год также завершить на высоком уровне и выполнить все поручения главы государства", - обратился премьер к чиновникам.

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Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе заседания проинформировал, что по итогам 2017 года в жилищное строительство всего было инвестировано 979,8 млрд тенге, что выше прошлогоднего уровня на 18%. Доля частных инвестиций составила 825,8 млрд тенге или 84,3% от общего объема, государственных инвестиций - 154 млрд тенге или 15,7% от общего объема. Сданы в эксплуатацию 11,2 млн кв. метров жилья, что выше прошлогоднего уровня на 6,2%. Общий ввод жилья к годовому плану программы "Нурлы жер" выполнен на 111% (план 10,1 млн. кв. м). 

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Всего было построено 100,8 тыс. жилищ, из них за счет частного сектора - 75,8 тыс. жилищ или 75% от общего объема, за счет госинвестиций введено 25 тыс. квартир (25% от объема). При этом лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана (2,4 млн кв. м) и Алматы (1,9 млн кв. м), Мангистауская (833 тыс. кв. м) и Актюбинская (792,3 тыс.кв. м) области.

Значительный рост темпа ввода жилья отмечен в Западно-Казахстанской (42,4%), Южно-Казахстанской (36,2%), Костанайской (35,9%) и Павлодарской (31,2%) областях. 

Министр также отметил, что в 2017 году регионам для подведения необходимой инфраструктуры к районам массовой жилищной застройки выделено 77,3 млрд тенге, освоено 99,5 % или 76,9 млрд тенге. Допущено неосвоение средств в Акмолинской (99,1%), Карагандинской (92,2%) и Павлодарской (94,4%) областях. Основными причинами являются отставание от графика производства работ, расторжение договоров в связи с судебными разбирательствами и экономии по итогам государственных закупок. 

В 2017 году в экологическую безопасность РК вложено 32,5 млрд тенге

"На текущий год для обустройства инженерных коммуникаций регионами при плановом объеме 80 млрд тенге заявлены к финансированию 132 проекта на 38,3 млрд тенге или 48% от плана. При формировании расходов республиканского бюджета на 2018 год ряд регионов не представили соответствующую документацию. К примеру, акимат Атырауской области не представил ни одного проекта, заявлен низкий объем финансирования Мангистауской (0,6 млрд тенге) и Западно-Казахстанской (1,3 млрд тенге) областями", - констатировал Касымбек.

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Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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