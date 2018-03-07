В Казахстане опубликован список запрещенных к полету самолетов

Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК опубликовал на своем официальном сайте список воздушных судов, эксплуатация которых запрещена.

Специальный приказ с приложением данных по всем воздушным судам, эксплуатация которых запрещена в связи с истечением срока действия разрешительных документов, опубликован на сайте КГА.

В КГА отметили, что такая мера принята «в целях повышения уровня безопасности полётов и контроля за законностью полётов воздушных судов малой авиации».

«Комитет гражданской авиации МИР РК ведет постоянную работу по контролю за законной эксплуатацией воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации. Данные будут обновляться регулярно на ежеквартальной на основе. Данная информация поможет потенциальным заказчикам авиационных услуг, местным исполнительным органам и другим заинтересованным сторонам оперативно проверить, имеет ли право то или иное воздушное судно на выполнение полетов в Республике Казахстан. Эта мера направлена на противодействие несанкционированным полетам воздушных судов легкой и сверхлёгкой авиации», - отмечается в сообщении на странице комитета в Facebook.

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Отметим, приказ вступил в силу 1 марта. Согласно приказу, нарушившие запрет будут привлекаться к административной ответственности.