В Казахстане предлагают ужесточить ответственность первых руководителей министерств и ведомств

Об этом сегодня в ходе ежегодной конференции Астанинского хаба в сфере государственной службы сообщил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«Мы сегодня ставим вопрос о повышении персональной ответственности первых руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции. Такое поручение дал глава государства. Сегодня есть в административном порядке, но в отношении первых руководителей мы сейчас вносим изменения и дополнения в отдельные нормативно-правовые акты, усилим ответственность (первых лиц ведомств – «Къ»). Соответственно они будут отвечать за действия своих подчиненных», - сказал он журналистам в кулуарах ежегодной конференции Астанинского хаба в сфере госслужбы.

Так по данным Агентства, в стране все еще имеют место факты незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность и коррупция. Только в последние три года Агентством выявлено 976 таких фактов, осуждено 389 должностных лиц, также по данным ведомства, как правило, инвесторы при работе в Казахстане закладывают до 30% от стоимости инвестпроекта на коррупционные издержки.

Инвесторы в Казахстане закладывают до 30% от стоимости проектов на коррупционные издержки

Напомним, что ранее Нурсултан Назарбев на встрече с председателем агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым рапорядился усилить работу по борьбе с коррупцией во всех сферах.

«Необходимо усилить работу по борьбе с коррупцией во всех сферах. Во-первых, нужно проводить соответствующий мониторинг и продолжать деятельность по переводу государственных услуг в цифровой формат. Во-вторых, следует решить вопрос заработной платы государственных служащих. В-третьих, важно повышать ответственность руководства», - сказал Назарбаев.