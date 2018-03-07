В Казахстане предлагают вернуть ГАСКи в ведение МИР РК

В Казахстане предлагают передать ГАСКи (государственный архитектурно-строительный контроль) с введения местных исполнительных органов в ведение министерства по инвестициям и развитию. С таким предложением выступил вчера, 6 марта, в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» председатель Комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ президиума НПП Александр Белович.

«Три года назад они стали подчинятся местным исполнительным органам. Практически управления государственного архитектурно-строительного контроля сегодня стали оружием в руках акима. Он (аким – «Къ») что хочет, может делать со строительной компанией или застройщиком. Понимаете? На наш взгляд, необходимо вернуть ГАСКи в ведение министерства по инвестициям и развитию, а именно Комитета по делам строительства и ЖКХ», - сказал он.

Обвиняют сотрудников ГАСКа и в бесконтрольной выдаче лицензий строительным компаниям.

В настоящее время, по данным заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Ельдоса Рамазанова, государство выдало почти 29 тысяч лицензий. При этом активных компаний насчитывается всего 300, которых знают и потребители, и конкуренты.

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«Сегодня очень легко и просто стать обладателем компании, имеющей лицензию первый категории и второй тоже… Необходимо создать единый республиканский реестр строительных компаний для решения проблемы чрезмерной выдачи лицензий, а также в целях обеспечения здоровой конкуренции в сфере строительства. Он должен будет содержать следующие сведения: о построенных объектах, материально-технической базе, аттестованность специалистов, категории лицензий, выигранных тендерах», – сказал Ельдос Рамазанов.