В Казахстане приступили к установке сети зарядных станций для электрокаров

В Алматы и Астане на сегодняшний день совместными усилиями Оператора РОП и Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), при активной поддержке акиматов городов, установлены первые зарядные станции пилотного проекта в Астане и Алматы с привлечением частных инвестиций.

В настоящее время с Министерством энергетики РК активно прорабатывается вопрос о создании инфраструктуры электрозаправочных станций в рамках пилотного проекта - для организации инфраструктуры для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут установлены 100 быстрозарядных ЭЗС. Еще 20 зарядных станций с системой мгновенной зарядки (до 30 мин) будут установлены по республиканской трассе Астана-Алматы.

Первые столичные ЭЗС установлены на территории аэропорта и железнодорожного вокзала «Нурлы Жол». В Алматы – в центральной части города.

Новые электрозарядные станции, соответствуют мировым стандартам IEC 62196-2 и IEC 61851-1 и способны зарядить все существующие в мире, на сегодняшний день электромобили за время от 1 до 4 часов. Зарядное устройство совмещает в себе все существующие режимы зарядки переменным током. Одновременно на одной ЭЗС можно заряжать 4 электромобиля. Мощность установленных ЭЗС – 51 кВт каждая.

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Для безопасности предусмотрена дифференциальная защита от утечки тока, аварийное отключение напряжения, блокировка розетки тип 2 «Mennekes» во время зарядки, а так же датчики тока для автоматического отключения питания после окончания зарядки.

На данный момент общее количество электромобилей по Казахстану составляет более 200 единиц. Пока они предназначены в основном для передвижения в пределах одного города, но дальнейшее развитие сети быстрозарядных станций позволит совершать длительные поездки более чем на несколько сотен километров и междугородние поездки.

Так же планируется реализовать производство электромобилей в РК. Опытный выпуск автомобилей на электротяге уже был апробирован на костанайском заводе. С использованием произведенных тестовых автомобилей, исследовательской группой проведены масштабные исследования о возможности эксплуатации автомобилей на электрической тяге в климатических и инфраструктурных условиях нашей страны. Идет работа по понижению стоимости электромобиля для конечного покупателя.