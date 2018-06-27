В Казахстане работает более 44 тысяч совместных предприятий с иностранным участием

Торговый представитель Российской федерации в Казахстане Александр Яковлев рассказал о сотрудничестве между казахстанскими и российскими компаниями, а также о проектах, реализуемых в Казахстане.

«На 1 мая 2018 года в Казахстане зарегистрировано 44,5 тыс. совместных предприятий с иностранным участием. Из них 14,3 тысячи - это российские компании», - рассказал Александр Яковлев в рамках Алматинского бизнес форума – 2018 и выставки «EXPO-RUSSIAKAZAKHSTAN 2018».

Число российских компаний в Казахстане увеличивается с каждым годом. Так в 2017 год на пришло 1700 российских компаний. Среди крупных компаний (а их насчитывается более 20), которые реализуют свои проекты в Казахстане г-н Яковлев назвал Газпромнефть, Лукойл, РУСАЛМечел, Росатом, ВымпелКом и др.

Также, он добавил, что активно работают и представительства крупных российских банков: Сбербанк, Альфабанк, ВТБ Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк.

Среди проектов реализуемых в настоящее время российскими предприятиями в Казахстане спикеротметил сборку комбайнов и тракторов Ростсельмаша, строительство автосборочного завода АвтоВАЗа, сборка и сервисное обслуживание автомобилей марки Камаз, проект по добыче угля в Павлодарской области «Богатырь Комир», реализуемый РУСАЛом, проект по дальнейшему развитию сети сотовой связи.

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«Это свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате Казахстана, и позитивных интеграционных процессах, проходящих в рамках Евразийского экономического союза. Важным механизмом, определяющим основные направления торгово–экономического сотрудничества России и Казахстана является развитие межрегионального приграничного сотрудничества», - резюмировал Яковлев.

Между регионами России и областями Казахстана заключено порядка 400 соглашений в различных отраслях экономики. «Практически все регионы России развивают партнерские отношения с областями Республики Казахстан», - заключил он.

Фото: Олег СПИВАК