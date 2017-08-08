В Казахстане растет уровень предпринимательской уверенности

На 1 июля в Казахстане зарегистрировано 398,6 тысячи предприятий, из которых 61% или 243 тысячи работают в шести приоритетных секторах экономики. Действующих из них чуть больше половины - 138,5 тысячи.

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, за полгода уровень предпринимательской уверенности в данных секторах значительно увеличился.

В январе-июне 2017 года краткосрочный экономический индикатор шести ключевых отраслей составил 105,8% против 105,4% в январе-апреле и 104,8% в январе-марте текущего года. В ІІІ квартале текущего года, по мнению предпринимателей, ожидается улучшение экономической конъюнктуры.

За полгода индекс предпринимательской уверенности в промышленных организациях вырос с 2% до 11%, что является рекордным показателем за последние два года.

По данным статкомитета, основными факторами, ограничивающими деятельность предприятий промышленности, являются рыночная конкуренция со стороны отечественных и зарубежных предприятий и недостаток собственных денежных средств.

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Уровень предпринимательской уверенности строительных организаций с начала года увеличился на 5 процентных пунктов, также дойдя до максимальных показателей последних лет. Среди факторов, негативно влияющих на деловую активность строительных организаций, были отмечены «недостаток заказов на работы», «высокая стоимость материалов, конструкций, изделий», «конкуренция со стороны других строительных фирм».

Отметим, что за год цены в строительстве увеличились на 4,2%. Ежегодно количество действующих строительных организаций увеличивается на 4%. С начала года их число выросло уже на 3%, составив 32,6 тысячи единиц.

В торговле индекс предпринимательской уверенности с начала года вырос на 17 процентных пунктов. Согласно опросу респондентов в краткосрочной перспективе ожидается улучшение экономической конъюнктуры в данном секторе. Объем товарооборота за полгода вырос на 10%.

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В отрасли сельского хозяйства во IІ квартале 2017 года наблюдается ухудшение экономического состояния по сравнению с предыдущим кварталом. При этом лишь 20% респондентов оказаны меры господдержки. Основными факторами, ограничивающими производственную деятельность, стали «недостаток денежных средств», «низкие закупочные цены на продукцию», «недостаток оборотных средств», и «изношенность материально-технической базы».

В сфере транспорта и связи предприниматели заявляют, что экономическая конъюнктура улучшается. Основными факторами, сдерживающими рост в сфере транспорта, остаются «рыночная конкуренция со стороны предприятий», «недостаток собственных денежных средств» и «недостаток транспортных средств». В сфере связи отмечены такие факторы, как «рыночная конкуренция со стороны отечественных предприятий», «неплатежеспособность потребителей», «недостаток собственных денежных средств», «недостаток рынка предоставляемых услуг», «недостаток необходимого оборудования», «дефицит инвестиций».

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