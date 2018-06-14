В Казахстане снизился уровень молодежной безработицы

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в республике низкая молодежная безработица: ее уровень по итогам I квартала 2018 года составил 4,1% при общем уровне безработицы 4,9%, передает корреспондент Kursiv.kz.

Такой показатель, по словам экспертов, результат реализуемых в стране госпрограмм по трудоустройству данной категории граждан.

Согласно статданным, экономически активная часть молодежи (с 16 до 29 лет) составляет – 2 086,2 тыс. человек. Из них 57,5% (или 1200,5 тыс. человек) проживают в городах и 43% (или 885,7 тыс. человек – в сельской местности). Из общего числа молодежи 95,8%, или 2 000,2 тыс. человек, – занятая молодежь (57%, или 1 148 тыс. человек, заняты в городах и 43%, или 885,6 тыс. человек, – в сельской местности – «Къ»).

Молодежь преимущественно занята в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг (445,7 тыс. человек), в отраслях транспорта и складирования (334,0 тыс. человек), промышленности (293,2 тыс. человек) и в сфере торговли (160,7 тыс. человек).

«В обеспечении занятости молодежи особое внимание уделяется не поступившим в учебные заведения после школы, лицам без образования, осужденным и вышедшим из мест лишения свободы, безработным, лицам, занятым в неформальном секторе экономики», – сообщили изданию в минсоцтруда.

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Вопрос молодежной занятости – приоритет и новой Программы по развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства. Так, на 1 мая текущего года 56 тыс. молодых людей воспользовались мерами государственной поддержки этой программы, главным фокусом которой является развитие конкретных профессиональных навыков на основе массового обучения, и это касается в первую очередь молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Получение навыков и знаний по профессиям, востребованным на рынке труда, существенно повышает возможности молодежи трудоустроиться или заняться предпринимательством. Кстати, в мерах программы по развитию массового предпринимательства предусмотрены инструменты микрокредитования, которые можно применять не только на селе, но и в городах.

Программой особое внимание уделяется молодым людям, не поступившим в средне-специальные или высшие учебные заведения и не имеющим образования. Им предоставлена возможность получить бесплатно первую рабочую профессию на базе организаций технического и профессионального образования. Так, с 1 сентября текущего года 21 тыс. молодых людей будет направлена на профессиональное обучение на базе ТиПО. Уже на сегодня более 6 тыс. человек из числа молодежи направлены на краткосрочные курсы.

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В то же время в целях развития предпринимательства в рамках программы на льготных условиях предоставляются микрокредиты. Молодым людям с предпринимательским потенциалом предоставляется возможность обучиться основам предпринимательства и защитить свой бизнес-проект. По данным МТиСЗН, на обучение в рамках проекта «Бизнес-Бастау» направлено 488 человек, микрокредиты получили 11 человек, из них 9 открыли собственное дело.

Одним из основных барьеров при трудоустройстве молодежи, окончившей учебные заведения, является, по данным пресс-службы министерства труда и соцзащиты, проблема так называемого «первого рабочего места», связанная с отсутствием у выпускников трудового стажа. Для ее решения в рамках программы сохранен компонент «молодежная практика», который позволяет молодым выпускникам за счет поддержки государства приобрести практические навыки работы и первоначальный трудовой стаж по специальности, что в последующем повышает их возможности постоянного трудоустройства. Преимуществом является то, что работодатель затрат не несет, но получает возможность отбора себе кадров из числа работающих выпускников.

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«Перечисленные меры по обеспечению занятости и здоровья молодежи мы рассматриваем в первую очередь через призму вовлечения проблемной молодежи в нормальную общественную жизнь. В 2018 году охват мерами государственной поддержки содействия занятости в рамках государственных и правительственных программ, программ развития регионов и частных инициатив составит более 171 тыс. молодых людей, или 30% от общего охвата», – сообщили изданию в ведомстве.

План трудоустройства

В текущем году на постоянные и временные рабочие места планируется трудоустроить 128,3 тыс. молодых людей, направить на профессиональное обучение – 29,1 тыс. Около 1 тыс. молодых людей окажут поддержку по повышению предпринимательской инициативы.

Помимо этого с 1 июня в стране стартовал созданный по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проект «Жасыл ел» как один из способов официального трудоустройства учащейся и безработной молодежи Казахстана. На сегодня штабы «Жасыл ел» функционируют во всех регионах республики. По данным республиканского штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», с начала реализации проекта в работу по благоустройству и озеленению территории привлечено свыше 250 тыс. человек, с чьей помощью посажены 44,295 млн деревьев, обработано 148 992 га земли.

Чтобы привлечь молодежь в проект, с 2016 года вдвое увеличена доплата к заработной плате. С 2017 года с целью своевременного получения доплаты средства из республиканского бюджета передаются трансфертом в местный бюджет. В текущем году из средств республиканского бюджета на реализацию данного проекта выделено около 900 млн тенге для трудоустройства более 18 тыс. молодежи, также планируется выделение средств из местного бюджета в размере 142 млн тенге.

В текущем году планируется возобновить Jasyl el Upgrade – проект по реставрации зданий, помещений и домов, нуждающихся в ремонте. Также «Жасыл ел» впервые запустил проект по созданию тепличных комплексов на базах региональных штабов трудовых отрядов.

В частности, в Усть-Каменогорске в начале лета стартовала программа озеленения «Жасыл ел» – один из способов официального трудоустройства учащейся и безработной молодежи Казахстана. Работодателями выступили ВКГТУ им. Д. Серикбаева и ТОО «Озеленитель». Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. Заработная плата составит более 63 тыс. тенге. От зарплаты будут вычитать пенсионные отчисления. При этом работодатель предлагает на выбор два варианта режима работы: для подростков (от 16 до 18 лет) – с 8:00 до 15:00, и молодежи (от 18 лет) – полный рабочий день.

В Актюбинской же области с прошлого года студенческие отряды работают круглогодично. Планируется, что в этом году в них побывают около 6 тыс. молодых людей.