В Казахстане создадут бизнес-инкубаторы для стартапов

Сегодня в АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (далее - НАТР, (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек»)) состоялся Форум, посвященный вопросам развития академического бизнес-инкубирования в Казахстане.

На форуме приняли участие вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, председатель правления НАТР Марат Омаров, представители польской делегации во главе с директором Департамента развития старт-апов Польского агентства по развитию предпринимательства Анны Брусса, а также институтов развития, Национальной палаты «Атамекен», ВУЗов.

Выступая о политике улучшения условий ведения бизнеса в Казахстане Вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин отметил необходимость синергии науки, бизнеса и стартапов. «Благодаря этому повысится качество бизнеса, появятся новые проекты и стартапы. Также мы планируем введение нового инструмента поддержки стартапов - акселерация. Данный инструмент включает институт поддержки бизнеса через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку» - отметил он.

Председатель правления НАТР Марат Омаров отметил следующее: «Технологическое развитие субъектов частного предпринимательства является одним из стратегических направлений деятельности Агентства. Мы перенимаем опыты лучших мировых практик в данном вопросе и в этой связи польский опыт для нас очень интересен».

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Директором Департамента развития стартапов Польского агентства по развитию предпринимательства Анны Брусса в свою очередь рассказала о польском опыте развития академического бизнес инкубирования в Республике Польша. «На сегодняшний день более 200 стартапов успешно прошли бизнес-инкубацию через польское агентство, 90 из них рекомендованы для получения дальнейшего финансирования развития стартапа. Поддержка стартапов ведется через академические инкубаторы предпринимательства, специальные экономические зоны, промышленные и технологические парки, которые дают возможность для развития предприятий путем сосредоточения фирм одной отрасли и поддерживающих их научно-исследовательских учреждениях» - поделилась опытом г-жа Анна Брусса.

Форум прошел в конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжать дальнейшее сотрудничество в рамках развития академического бизнес-инкубирования в Казахстане.