В Казахстане создадут «Реестр некачественной продукции»

В Правительстве РК предложили внедрить специальный информационный ресурс для формирования критериев порядка включения или исключения продукции, сообщил председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов 6 февраля.

Цель создания "реестра несоответствующей продукции" - доступная и своевременная информация о небезопасных товарах для казахстанских потребителей. Ресурс будет предусматривать четкие критерии отбора.

«Получилось так, что продукция выявляется, но нигде не закрепляется. Мы, как Нацпалата и бизнес, выступаем за принцип добросовестности и считаем, что такой информационный ресурс надо ввести. В этой сфере нужен жесткий контроль. Чтобы через этот Реестр было видно, какой товар не соответствует», - сказал Аблай Мырзахметов.

Сегодня контроль внутри страны над техническими регламентами ведется Комитетом охраны общественного здоровья в сфере безопасности пищевой продукции. А это только 20% от общего числа товаров, которые должны проходить проверку на "безопасность".

Исполнение требований около 25% действующих технических регламентов государством не контролируется. Это касается бытовых и промышленных электротехнических изделий, машин и оборудования, строительных материалов, транспортных средств и их компонентов.

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«Понятно, что это не только угрожает жизни и здоровью людей, но и приводит к тому, что дешевая небезопасная продукция вытесняет с прилавков качественную продукцию добросовестных предпринимателей», - подчеркнул Мырзахметов.

В Нацпалате уверены в необходимости установить возможность применять национальные стандарты как ссылки в НПА и в государственных закупках. Это обеспечит защиту интересов казахстанских товаропроизводителей и повысит качество выпускаемой продукции. Правительство ведет работу по подготовке законопроекта, направленного на совершенствование системы техрегулирования, в формировании которого будет участвовать нацпалата.