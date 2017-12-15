В Казахстане создается Ассоциация придорожного сервиса

Сегодня в Астане состоялось совещание участников бизнес-сообщества с представителями Комитета нидустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, НПП «Атамекен», а также национальных компаний «ҚазАвтоЖол» и «Qazaq Tourism» по вопросам развития придорожного сервиса, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».



Как отметил на встрече Председатель Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов, в Казахстане зарегистрировано более 2 000 объектов придорожного сервиса, на этих объектах работают более 25 000 человек.

На сегодняшний день только 30% соответствуют требованиям Национального стандарта, это обусловлено отсутствием общей политики по развитию отрасли, отсутствием единой координации поддержки, а также сложностью в доступе к инженерным сетям.

В связи с этим, в целях координации деятельности отрасли и оказания содействия представителям бизнеса участники совещания пришли к решению о создании Ассоциации придорожного сервиса.