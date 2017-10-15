В Казахстане утвердят новые стандарты создания и работы умных городов

В Казахстане предлагают использовать международный опыт при разработке и реализации проектов умных городов. Для этого в ближайшие годы будет утвержден целый ряд новых национальных стандартов.

В Казахстане до конца текущего года планируется утвердить 7 новых национальных стандартов в области системы Smart City. Об этом в пятницу, 13 октября, во время своего выступления в рамках круглого стола, посвященного Всемирному дню стандартизации, сообщил председатель комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Галымжан Дугалов.

«На сегодня уже приняты 9 руководящих национальных стандартов, охватывающих весь бизнес-процесс построения системы умных городов. Начиная со строительства зданий, сооружений, и заканчивая системой менеджмента и оценкой эффективности. В 2017 году будут приняты еще 7 стандартов, и на 2018 год мы заложили принятие еще ряда стандартов», – сообщил г-н Дугалов.

Необходимо отметить, что сегодня Правительство РК внедряет систему умных городов достаточно активно. Как в рамках упомянутого круглого стола сообщила руководитель Департамента технического регулирования и метрологии по городу АлматыГульназ Халыкова, самыми продвинутыми казахстанскими городами на сегодня являются Алматы, Астана и Шымкент, также стоит отметить и Актобе. В данных городах проводятся активные работы над созданием соответствующей инфраструктуры, они уже могут стать примерами применения технологий smart-city для других населенных пунктов Казахстана.

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При этом для дальнейшего развития умных городов в Казахстане эксперты предлагают активно использовать мировой опыт. Например, такие проекты, как интеллектуальная транспортная система для моделирования регулирования транспортных потоков, которая применяется в бывшей китайской столице Нанкин для борьбы с плотным дорожным движением. Данный проект был реализован инновационным центром города Нанкин совместно с производителем программного обеспечения SAP. Разработанная система анализирует пассажиропоток, в режиме реального времени проводит мониторинг эффективности общественного транспорта, контролирует работоспособность видеокамер, а также производит количественную оценку интенсивного движения и анализ маршрутов следования от точки старта до пункта назначения.

Среди других стран, где используются сценарии интернета вещей комплексной платформы для умного города Plat.One на базе SAP HANA Cloud Platform можно упомянуть Аргентину и Италию. В Буэнос-Айресе установлены умные датчики на 30 тыс. объектов инфраструктуры, которые помогают предсказывать наводнения и принимать превентивные меры для защиты города и его жителей. Подобные решения могут быть актуальными в Алматы и Астане, где уже который год существует проблема затопления улиц при обильных дождях, что даже влекло за собой такие трагические случаи, как смерть людей.

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Примерами успешных инфраструктурных проектов в области умных городов в Италии являются аэропорт Генуи, где загруженность парковки анализируется в течение дня для повышения ее эффективности, а также улицы этого города, где уровень освещения на дорогах регулируется автоматически, в зависимости от их загрузки, времени суток и погоды. И эксперты допускают, что в будущем подобные проекты вполне могут появиться и в городах Казахстана