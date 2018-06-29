В Казахстане запустили онлайн-регистрацию авто

У казахстанцев появилась возможность перерегистрировать авто в онлайн-режиме. Новый сервис на портале электронного правительства в пилотном режиме запустила государственная корпорация «Правительство для граждан» совместно с МВД РК и АО «Национальные информационные технологии», сообщает пресс-служба некоммерческого АО «Правительство для граждан»

Теперь, при наличии ЭЦП, на портале электронного правительства граждане могут переоформить автомобиль без посещения спецЦОНа или регистрационно-экзаменационного подразделения МВД.

«На площадке межведомственной комиссии мы работаем над оптимизацией и упрощением государственных услуг. Поскольку услуги по регистрации автотранспорта пользуются все большей популярностью – мы вынесли предложение об их переводе в электронный формат. Новшество позволит не только экономить время граждан, но и сократить нагрузку на специализированные ЦОНы, которые только за 5 месяцев этого года оказали более 745 тысяч услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта», - рассказал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

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При подаче заявки через портал не требуется сканирование никаких документов, все необходимые сведения подтягиваются из информационных систем.

«Раньше для подачи заявки на оказание этой услуги продавцу и покупателю транспортного средства требовалось посетить фронт-офис «Правительства для граждан» в одно время и со всеми необходимыми документами на руках, что могло вызывать неудобства. Теперь у граждан появилась возможность подавать заявки в режиме онлайн, не выходя из дома. С помощью портала электронного правительства мы планируем и в дальнейшем облегчать многие процессы получения государственных услуг в режиме онлайн», - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Для получения услуги онлайн продавцу необходимо авторизоваться на портале egov.kz, ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов, налоговых задолженностей и техосмотра, а при их наличии произвести оплату через портал электронного правительства. После этого покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своем личном кабинете на портале электронного правительства, где после проверки штрафов, можно перейти к оплате госпошлин за номерной знак, регистрацию транспортного средства и свидетельства о регистрации. Покупатель подтверждает смарт-сделку своим ЭЦП и ему останется только проехать в спецЦОН за номерным знаком либо заказать его доставку на дом.

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Напомним, что с мая этого года МВД РК отменило сверку при перерегистрации авто. Теперь при снятии с учета или вторичной постановке авто на учет больше не нужно проходить сверку номерных агрегатов. Сверка сохранилась только для машин, регистрируемых впервые.

Кроме того, теперь при замене водительского удостоверения до истечения срока действия, больше не нужно проходить медосмотр, а также предъявлять справку от психиатра и нарколога. А при наличии ЭЦП заменить водительское удостоверение можно онлайн через портал электронного правительства.