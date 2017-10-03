В Мажилисе презентован проект Кодекса «О недрах и недропользовании»

Документ предусматривает внедрение международных стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых и упрощенного метода заключения контрактов на недропользование.

Как отметил вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев, существующий геологический потенциал Казахстана, а это более тысячи месторождений, в основном был наработан в советский период благодаря системным геологическим изысканиям перспективных территорий. На сегодняшний день более 90% из них закантрактованы инвесторами.

При этом в стране работы по восполнению минерально-сырьевой базы в полной мере не проводились. Что связано со сложной процедурой получения и оформления права на недропользование.

«В Казахстане объем инвестиции в геологоразведку в пересчете на 1 кв. км составляет всего $7, тогда как этот же показатель в Австралии составляет $167, в Канаде - $203. Казахстан по размерам затрат на изученность 1 кв. км отстаёт от стран-лидеров в 20 и более раз», - посетовал спикер и отметил необходимость в срочном порядке привлекать инвестиции именно в геологоразведку.

Между тем, по словам Тимура Токтабаева, не принятие мер по улучшению инвестиционного климата в недропользовании в среднесрочной перспективе может привести к нехватке качественного сырья для обеспечения нужд отечественных предприятий.

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«Проект Кодекса содержит ряд ключевых новшеств, призванных улучшить инвестиционный климат, а также разрешить существовавшие проблемы отрасли. В их числе общедоступность всей информация о недрах в Госфондах. Открытой становится также и информация о недропользователях, условиях недропользования», - отметил вице-министр по инвестициям и развитию.

Представленным документом полезные ископаемые разделены на две основные группы – углеводородное сырье (нефть газ, природный битум) и твердые полезные ископаемые. Для геологического изучения частными лицами, разведки и добычи последних водится лицензионный режим на базе западноавстралийской модели, так называемого принципа «первый пришел – первый получил».

Контрактный режим остается на разведку и добычу углеводородного сырья и добычу урана. Для них же документом сохраняются расходы на социально-экономическое развитие региона, тогда как в сфере твердых полезных ископаемых переводятся в арендные платежи недропользователей (Ставки определяются в Налоговом кодексе и уплачиваются ежегодно – «Къ»).

Добыча подземных вод вне зависимости от объемов добычи переходит в режим спецводопользования в соответствии с Водным Кодексом страны.

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Проектом Кодексом вводится в Казахстане новый вид недропользования - старательская добыча в отношении драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней. Выдача лицензий сроком на 3 года будет производится акиматами на местах по тому же принципу: «первый пришел-первый получил».

Однако, в этой части разработчики установили особые требования, такие как ограничение глубины до 3 метров, территорий участка – не более 5 га. Кроме того, старатели могут работать только на рассыпных месторождениях, без применения взрывчатки и химических реагентов.

фото: Аскар Ахметуллин