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В Медеуском районе Алматы инвесторам предложили 133 участка для строительства

07.09.2017 21:49   713   0 Автор: Анна Шаповалова

Аким Медеуского района Ержан Жилкибаев предложил инвесторам рассмотреть возможность строительства в районе новых жилых комплексов на залоговых землях общей площадью 274 Га.

«Мы проанализировали и сделали электронную базу района, где имеется информация о существующих объектах и неиспользуемых земельных участках, которую разместили на карте района. В настоящий момент по району имеется 133 земельных участка, которые на сегодняшний день не используются. Кроме того, имеются 5 строящихся объектов – в настоящее время эти проекты заморожены, но коммуникации к ним уже проведены. На данном этапе реализация этих проектов возможна путем привлечения инвесторов», - сказал Жилкибаев во время инвестиционного форума Медеуского района «Medeu Invest» на тему: «Девелопмент недвижимости».

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Кроме того, он заметил, что важным пунктом для Медеуского района является вопрос ветхого жилья.

«В Медеуском районе имеется 135 ветхих многоквартирных домостроений, построенных до 1965 года и 18 частных домостроений барачного типа, где проживает порядка 2 200 человек. Из них подлежит сносу – 28 домов и не подлежащие сносу – 107 домов (расположенные в пределах красных линий улицы, водоохранной полосе, выше проспекта Аль-Фараби и пригодные к проживанию)», - отметил он.

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Кроме того, аким района отметил, что в квадрате улиц Каирбекова - Айтеке би - Барибаева - Казыбек би, компанией ТОО «Алан Реалти» снесено 4 ветхих домов и 27 индивидуальных жилых домов. Вместо них строятся 9-ти этажные дома на 436 квартир и 180 местный детский сад, также опорный пункт МПС. На сегодняшний день построено 3 пятна из 8 блоков. Начато строительство 4-го пятна, срок завершения строительства - 4 квартал 2018 года. Сумма инвестиций - 9 млрд тенге. Предприятием капитального строительства города Алматы построен 9-ти этажный 40 квартирный дом общей площадью 5 000 кв. м. по адресу ул. Богенбай батыра №19. Сумма инвестиций составила - 2,6 млрд тенге. Совместно с инвесторами на двух участках ведутся работы с жителями домов по адресам Толе би, 11,13 (компания ТОО «Кумпулан Казахстан») и пр. Достык, 91, 93, 95, (компания ТОО «Риголит» при поддержке АО «Жилстройсбербанк Казахстана») по строительству новых домов. В квадрате улиц Жангельдина-Янушкевича-Баишева-Ашимбаева планируется строительство 3-х 12 этажных домов на 186 квартир, со сносом 1-го 2-х этажного ветхого домостроения 1937 года постройки. Планируемый срок реализации 3 квартал 2018 года. Сумма инвестиций – 3,5 млрд тенге.

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Ержан Жилкибаева, отметил, что Медеуский район является самым крупным финансовым сектором Алматы и на сегодняшний день обеспечивает 30% всех налоговых поступлений или 528 млрд тенге (за 2016 год в бюджет Медеуского района поступило 528 809 527 тыс. тенге, за 8 месяцев 2017 - 289 719 864 тыс. тенге), 70% финансовых операций, пятую часть розничного и оптового товарооборота, 2/3 ВРП – торговли и сферы услуг.

Вместе с тем, розничный товарооборот за 8 месяцев 2017 года составил 208 млрд тенге, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» государственную поддержку получили 9 районных проектов на общую сумму 4,5 млрд тенге.

«Район активно привлекает внебюджетные средства. В текущем году было открыто 11 крупных объектов с общим объемом инвестиций 4,5 млрд тенге. К примеру, рестораны «Шафран» и «Del Papa», завод по производству бытовой химии «Кедр-7», также ожидается введение в эксплуатацию гостиниц мировой сети «Kempinski» (второй квартал 2018 года) и «Novotel» (первый квартал 2018 года). В строительство этих объектов инвестируется порядка 22 млрд тенге c созданием более 700 рабочих мест. За 8 месяцев текущего года в районе освоено 52 млрд тенге. Доля района в городе по объему инвестиций в основной капитал несырьевого сектора составляет 19», - отметил Е. Жилкибаев.

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