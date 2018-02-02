В Минэнерго РК ответили на «обвинения» по удорожанию электроэнергии

Вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев публично прокомментировал «обвинительный» запрос депутата мажилиса Шахира Хахазова премьер-министру республики Бакытжану Сагинтаеву относительно отмены дифференцированных тарифов на электроэнергию по зонам суток и последовавшего за ним ее удорожания.

Соответствующий запрос прозвучал на пленарном заседании мажилиса 24 января и относился к нормам, которые начали действовать в Казахстане еще в июле прошлого года: тогда вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики». Данный документ отменял дифференциацию тарифов на электроэнергию по времени суток, согласно которой ночной тариф на электроэнергию в некоторых регионах был в 1,5 раза дешевле дневной и почти в 2 раза дешевле вечерней стоимости киловатт-часа.

Депутат: Минэнерго обещало обратный эффект

На первый взгляд депутат Хахазов со своим запросом сильно опоздал – как минимум на полгода. На самом деле логика депутатского запроса мажилисмена как раз и строилась на доводах, полученных на практике: по его утверждению, во время рассмотрения означенного законопроекта в нижней палате в прошлом году представители Минэнерго убеждали, что действие норм законопроекта приведет к удешевлению электроэнергии для потребителей.

КНБ: Сотрудники Комитета Госдоходов занимались майнингом криптовалют на государственных серверах

«Первостепенной задачей данного законопроекта было снижение стоимости электроэнергии для потребителей за счет повышения надежности электроснабжения и укрупнения региональных электросетевых компаний, – утверждает г-н Хахазов в своем запросе. – Однако на деле все произошло с точностью до наоборот: с 1 августа 2017 года Министерство энергетики отменило дифференцированный тариф, что привело к резкому удорожанию электроэнергии. Населению, представителям малого и среднего бизнеса пришлось оплачивать за электроэнергию уже совершенно другие счета – намного больше, чем ранее».

Таким образом, считает депутат, уполномоченные органы исказили главную задачу этого законопроекта, допустив рост тарифов на электроэнергию с 1 января 2018 года повторно (к тому, что последовал за отменой дифтарифов) по всей стране в среднем на 10%.

«На днях в средствах массовой информации прозвучали сведения о том, что Министерство энергетики прогнозирует снижение тарифов на электроэнергию в 2019 году, также было заверено, что уже в 2017 году будут упразднены 15 энергопередающих организаций, а перевод бесхозных сетей на баланс РЭКов должен быть начат еще в прошлом году, – говорится в запросе депутата. – Возникает резонный вопрос: почему население должно ждать снижения тарифов аж до следующего года, когда все объективные предпосылки для этого есть уже сегодня? Не найдет ли Министерство энергетики и в следующем году отговорки, чтобы не снижать тарифы? Такие действия вызывают обоснованное возмущение представителей бизнеса и простых граждан. Это однозначно приведет к увеличению цен на продукты питания, товары первой необходимости, коммунальные и транспортные услуги».

Сагинтаев: В ближайшее время до 80% услуг будет предоставляться электронным способом

Минэнерго: Дифтарифы отменяли не мы, но мы за отмену

Ответ представителей Минэнерго на депутатскую критику неожиданно последовал публично: проводивший пресс-конференцию в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев дал достаточно пространный комментарий, основными посылами которого были два пункта.

Пункт первый: тарифы в стране на услуги субъектов естественных монополий, коими являются производители электроэнергии, регулирует Министерство национальной экономики, так что вопрос об удорожании электроэнергии, в принципе, по мнению г-на Джаксалиева, направлен не по адресу.

Пункт второй: дифференцированные по зонам суток тарифы действительно себя не оправдали, так что Минэнерго, хоть и не было инициатором их отмены, полностью поддержало это предложение.

«Достаточно для нас неприятная информация, – сказал вице-министр. – Там запрос носит определенный обвинительный характер. Я категорически не могу с этим согласиться. У нас вызывает недоумение такого рода заявление в силу того, что мы с парламентом совместно работали над проектом закона о внесении изменений и дополнений в законы, регулирующие электроэнергетическую отрасль. Сразу скажу, Минэнерго не регулирует тарифы естественных монополий, не устанавливает дифференцированные тарифы, это выходит за рамки компетенции нашего министерства, этими вопросами занимаются наши коллеги из Министерства национальной экономики».

Эксперты оценили влияние цифровизации на различные сектора экономики

В Казахстане дифференцированные тарифы были введены в 2009 году, ночные тарифы при этом были значительно ниже и для физических, и для юридических лиц. Такое распределение стоимости вводилось для того, чтобы снизить пиковые – вечерние – нагрузки на энергосистемы: предполагалось, что часть потребителей электроэнергии, привлеченная низким тарифом, будет активно работать именно ночью, снижая потребление в вечернее, утреннее и дневное время. Кроме того, введение дифференцированных тарифов рассматривалось как первый шаг к тому, чтобы приучить потребителей к экономии электроэнергии.

Параллельно вводился дифференцированный тариф по объемам потребления электроэнергии, когда каждый киловатт-час, потребленный до определенного объема, оплачивался по меньшему тарифу. И эта норма, как заявлялось летом прошлого года, дала гораздо больший эффект, нежели дифференциация по зонам суток: не случайно дифференциацию по объемам в итоге решили сохранить.

«Что такое дифтариф по зонам суток? У нас получалось, что за определенные льготы кому-то в ночное время нагрузка ложилась вся на другую часть населения. Большая нагрузка в Алматы ложилась, к примеру, на метрополитен, он, естественно, повышал плату на проезд – и увеличивались определенные дотации на организацию пассажирского движения. Но теперь, когда выравниваем тариф, эта группа потребителей проявляет недовольство. А кто входит в эту группу потребителей? Это хлебопекарные производства, кондитерские производства, увеселительный бизнес – сауны, игорный бизнес. Но это не тот бизнес, который приносит высокий валовой продукт. Более того, то, что они идут по датированной стоимости, не совсем справедливо. Поэтому когда депутаты поднимают вопрос на предмет отмены такого рода тарифов, надо быть справедливым: мы же снижаем тариф для той категории, которая получала по дорогой стоимости его в вечернее и в дневное время», – сказал Бакытжан Джаксалиев.

Миннацэкономики: То ли еще будет с тарифами

Министерство национальной экономики пока в возникшую перепалку не ввязалось, но рано или поздно ему тоже придется отвечать на аналогичные вопросы депутатского корпуса по стоимости электроэнергии. Дело в том, что в декабре прошлого года на заседании правительства был одобрен новый законопроект «О естественных монополиях», основной новеллой которого является смена с 2019 года метода утверждения тарифа предприятий-монополистов с затратного на стимулирующий.

Стимулирующий метод предусматривает утверждение тарифов на услуги субъектов естественной монополии в зависимости от повышения эффективности их деятельности и соблюдения стандартов качества и надежности услуг. Под стандартами качества и надежности понимаются технологические и иные параметры процесса оказания услуг, такие как, например, температура горячей воды, давление воды, частота отключения, нормативные технические потери. От достижения заданных регулятором показателей качества и надежности будет зависеть прибыль монополиста, которая при затратном методе практически исключалась.

По оценке министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в результате смены тарифообразующей политики, захватывающей и производство электроэнергии, рост тарифов в первый год применения новой методики составит 25–30%, а в пятилетнем периоде его увеличение по сравнению с отправной точкой за счет экономии и снижения потерь хотя и снизит темпы, но все равно будет равняться 12–17%.

В рамках этой методологии антимонопольщики заложили сдерживающий механизм – индекс эффективности контролируемых затрат, который позволит регулятору ограничивать уровень индексации затрат монополиста. Но это приведет к замедлению роста стоимости его продукции, а не к отмене этого роста.

Кроме того, в целях безболезненного перехода на новое тарифное регулирование параллельно разрабатывается совместный проект ЕБРР и Минтруда и соцзащиты по разработке единой системы адресной социальной поддержки граждан при оплате ЖКХ. Его задачей является повышение адресности социальной поддержки путем пересмотра правил назначения помощи и контроля их выполнения, предотвращение социальной нагрузки, а также обеспечение доступности жилищно-коммунальных платежей для семей с низкими доходами. Все это предполагается внедрить в сферах передачи электрической энергии, тепло– и водоснабжения после 2019 года – по истечении действующих предельных тарифов, которые утверждены на 5 лет (по сведениям МНЭ, более 90% субъектов естественных монополий перешли на них в Казахстане).