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В МОН РК рассказали, как распределяются научные гранты в Казахстане

28.01.2018 09:35   835   0

От общественности часто поступают вопросы о том, каким образом в Казахстане происходит распределение научных грантов, отмечают в Комитете науки МОН РК. В ведомстве решили расскрыть подробности механизма принятия решений по грантовому и программно-целевому финансированию научных разработок.

Согласно закону «О науке» финансирование научной и научно-технической деятельности в Казахстане осуществляется в следующем виде: базовое, грантовое и программно-целевое. Государственную политику в области науки в стране определяют правительство РК, высшая научно-техническая комиссия (ВНТК), национальные научные советы (ННС), уполномоченные органы и отраслевые уполномоченные органы. В число отраслевых уполномоченных органов входят министерства здравоохранения; обороны; информации и коммуникаций; энергетики, и др.

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С принятием закона «О науке» в республике реализуется новая модель науки, важной составляющей которой являются национальные научные советы. Распределением научных грантов в рамках грантового и программно-целевого финансирования в Казахстане занимаются непосредственно ННС, состав которых определяется правительством РК. ННС выносят решения по каждой заявке на грантовое финансирование. А также рассматривают целевые научные, научно-технические программы, претендующие на программно-целевое финансирование, и выносят решения о финансировании либо отказе в финансировании с указанием сумм финансирования.

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Для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране определяются стратегические приоритеты, на основании которых утверждаются ННС. Новый состав ННС определён постановлением правительства РК 26 декабря 2017 года и начал свою работу 8 января этого года. Важно отметить, что ННС не является структурным или подчинённым органом Министерства образования и науки РК. Деятельность ННС независима и автономна.

В соответствии с постановлением правительства РК от 15 сентября 2017 года был утверждён следующий перечень ННС на текущий год:

1) ННС рационального использования природных ресурсов, в том числе водных ресурсов; геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные изделия и конструкции;

2) ННС энергетики и машиностроения;

3) ННС информационных, телекоммуникационных и космических технологий, научных исследований в области естественных наук;

4) ННС по науке о жизни и здоровье;

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5) ННС по научным основам «Мәңгілік Ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук);

6) ННС устойчивого развития агропромышленного комплекса и безопасности сельскохозяйственной продукции;

7) ННС по национальной безопасности и обороне (без грифа секретности).

Члены совета формируются из числа авторитетных казахстанских и зарубежных учёных, представителей бизнеса, на основании рекомендаций отраслевых уполномоченных органов и научных организаций. Лица, прошедшие отбор в состав ННС, уполномочены принимать решения о финансировании или отклонении научных разработок.

Решения о финансировании или отклонении научных проектов принимаются на заседаниях ННС, которые проводятся путём созыва всех членов либо посредством организации интернет-конференции в режиме реального времени. Для принятия решений обязательно наличие кворума - не менее двух третей от числа членов совета. До проведения общего собрания всем членам рассылается список объектов государственной научно-технической экспертизы (ГНТЭ) и её официальные заключения. Повестка дня предстоящего заседания ННС также заранее анонсируется среди всех участников.

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Чтобы обеспечить прозрачность работы, ведётся аудио- и видеозапись заседания, что также прописано в нормативных правовых актах. Протоколы, аудио- и видеофиксации голосования советов хранятся в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы.

В конце каждого заседания проводится тайное голосование: участник вводит пароль для входа в систему, выбирает один из вариантов - «да», «нет» или «воздержался». После команды «завершить» система автоматически выдаёт результат голосования, в который невозможно внести изменения. Система не показывает персональных данных проголосовавшего, что исключает какие-либо манипуляции с результатами. Решения ННС об одобрении или неодобрении научной заявки в виде выписки передаются в Комитет науки МОН РК.

Таким образом, процедура принятия решений по конкурсам на грантовое и программно-целевое финансирование не носит ведомственный характер, а является прозрачной многоуровневой системой. Участие в данном процессе принимают независимые и компетентные эксперты, волеизъявление которых не подлежит воздействию со стороны.

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Данияр Акишев
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