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В Омске откроют торговые точки североказахстанских компаний

16.09.2017 19:06   459   0

Аким СКО Кумар Аксакалов обсудил с членами Регионального совета Палаты предпринимателей СКО проблемы бизнеса региона и перспективы его развития, сообщает пресс-служба акима области.

В ходе встречи глава региона отметил, что на сегодняшний день по искоренению нелегальных перевозчиков принят совместный план с ДВД, проводятся рейды по их выявлению.

«Выделено 30 млн. тенге на субсидирование внутриобластных перевозок по социальным маршрутам для того, чтобы снизить тарифы и сделать эти маршруты невыгодными для нелегалов. Ранее субсидировались только внутрирайонные маршруты», - рассказал аким Северного Казахстана.

Он также отметил, что в рамках программы продуктивной занятости сельскому населению, финансовые институты, участвующие в программе активно работают.

«То есть, в области уже выдано 386 микрокредитов на 1,7 млрд. тенге. До конца года микрокредиты получат все желающие, соответствующие критериям программы», - заявил Кумар Аксакалов.

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Генеральный директор АО «СК РЭК» Анатолий Казановский остановился на проблеме получения технических условий по доступу к электро-, теплоснабжению.

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«Учитывая актуальность вопроса,  АО «СК РЭК» планирует до конца года внедрить выдачу технических условий на подключение к электроэнергии в электронном виде посредством ЭЦП», - отметил Анатолий Казановский.

Он также подчеркнул, что со стороны субъектов естественных монополий планируется на безвозмездной основе предоставлять информацию о схемах электросетей АО «СК РЭК» и теплоснабжения ТОО «Петропавловские тепловые сети» местным исполнительным органам  для разработки единой электронной интерактивной карты.

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Участники встречи говорили о мерах поддержки отечественных товаропроизводителей. В октябре этого года в Омске будут открыты торговые точки североказахстанских компаний.

Аким СКО акцентировал внимание на том, не нужно тратить время на создание бренда. Он считает, продукция североказахстанских компаний  сама зарекомендует себя на рынке.

Директор Палаты предпринимателей СКО Турар Искаков предложил проводить встречи с главой региона в подобном формате по отраслевым направлениям.

Также в ходе заседания бизнесмены рассказали о своих проектах и поделились планами на будущее. Участники заседания получили возможность озвучить имеющиеся проблемы и задать главе региона Кумару Аксакалову вопросы о развитии сельского хозяйства, строительства и промышленного производства в области. Кроме этого, были подняты темы административных барьеров, мешающих развитию бизнеса. 

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  • Источник:
  • пресс-служба акима СКО
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