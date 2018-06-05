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В парламенте недовольны растратой правительством денег на зарубежных специалистов

05.06.2018 16:50   347   0

Депутаты мажилиса требуют от правительства эффективного расходования привлечения внешних займов. В ходе пленарного заседания во вторник, рассматривая отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, депутаты обратили внимание, что согласно заключению Счетного комитета, займы министерства финансов в отдельных случаях используются на покрытие текущих затрат, таких как обучение, круглые столы, а также привлечение международных экспертов с гонорарами, в разы превышающими оплату отечественных специалистов.

«Немало таких займов, средства которых расходовались, мягко говоря, неэффективно, - заявил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин. - Вот в отчете Счетного комитета указано: средства займа вашего министерства, Бахыт Турлыханович (Султанов, министр финансов), направлены на реформирование налогового администрирования, но расходовались на разработку показателей эффективности работы департаментов и сотрудников министерства финансов – 14 процентов займа. Ну зачем Вам привлекать для этого специалистов с США и Европейского союза? Лучше Вас лично, Бахыт Турлыханович, работу кто оценит?» - возмутился председатель. 

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Другой пример, приведенный спикером мажилиса - это средства займа, направленные на проведение полиграфологического исследования сотрудников минфина. «Я так понимаю, это служба госдоходов? У нас есть такие службы и в правоохранительных органах. Почему ими не воспользовались, зачем это делать зарубежным?» - заявил Нигматулин.

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Он отметил, что в некоторых соглашениях о займах до 80% привлекаемых сумм шло на оплату консалтинговых услуг. «Я думаю, наши министерства сами в состоянии разработать показатели эффективности работы своих же структурных подразделений. (...) И мне кажется, что правительству, в том числе и министерству финансов, пора уже серьезно задуматься над эффективностью, над целесообразностью направлений расходования средств, привлекаемых ими займов. Наверное, нельзя забывать, что займ придётся возвращать, причём, с процентами», - заключил Нигматулин.

В Счетном комитете РК также рекомендуют нацкомпаниям страны оптимизировать затраты на привлечение международных консультантов, заявила председатель СК Наталья Годунова.

«Госорганами, нацкомпаниями продолжают тратиться значительные средства на привлечение международных консультантов с вознаграждением, превышающим оплату местных специалистов в 3-4 раза. При этом нормативно-правовая база по регулированию их оплаты отсутствует. Считаем целесообразным оптимизировать затраты на услуги международных консультантов путем создания единого центра по привлечению экспертов», - сказала Годунова.

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