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В Астане подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «НУХ «Байтерек», АО «ФГЖС» и Корпорацией жилищного гарантирования Республики Корея

31.05.2018 12:16   649   0

В Астане состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», акционерным обществом «Фонд гарантирования жилищного строительства» и Корпорацией жилищного гарантирования Республики Корея.

Председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов назвал одним из основных приоритетов Холдинга всестороннее развитие сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами. В частности, благодаря этой работе по опыту Республики Корея в Казахстане был создан Фонд гарантирования жилищного строительства и разработана необходимая законодательная база для его деятельности.

«Основные принципы нашего сотрудничества закреплены в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан в ноябре 2016 года в рамках официального визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Республику Корея. Сегодня мы продлеваем срок действия Меморандума, который станет основой для дальнейшего обмена опыта и знаниями», – подчеркнул Айдар Арифханов.

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В свою очередь, председатель правления Корпорации жилищного гарантирования Республики Корея Ли Чае Кванг выразил благодарность казахстанской стороне за укрепление плодотворного сотрудничества.

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«Благодаря Правительству РК, холдингу «Байтерек» опыт Республики Корея в области жилищного гарантирования был внедрен в Казахстане за короткий срок. Это первый подобный международный успех, – сказал Ли Чае Кванг. – Убежден, что новый Меморандум станет символом практической и взаимовыгодной работы. Мы будем следовать детальному плану по реализации нашего сотрудничества, в частности в области организации совместных стажировок».

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Казахстане Ким Дэ Сик также подчеркнул огромный экономический потенциал двустороннего сотрудничества.

«Важное значение имеет совместная работа в сферах, где возможен максимальный эффект – технологии, образование, социальные проекты, жилищное обеспечение, повышение квалификации кадров, всесторонний обмен опытом, – отметил Ким Дэ Сик. – Именно достижения в этих областях принесут максимальную пользу двум странам».

В рамках меморандума стороны выразили намерение развивать и поддерживать сотрудничество в области гарантирования жилищного строительства. Конкретными шагами в этом направлении станут обмен знаниями и опытом в области системы жилищного гарантирования, проведение взаимных стажировок, расширение сотрудничества и обмен информацией в области жилищного строительства, а также создание рабочих групп и участие представителей сторон в совместных образовательных программах.

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