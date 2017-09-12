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В правительстве утвержден проект нового Налогового кодекса

12.09.2017 11:04   634   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Правительство во вторник, 12 сентября, на своем заседании утвердило проект нового Налогового кодекса, в ближайшее время документ будет передан на рассмотрение парламента, сообщает корреспондент Къ. 

"Предлагаю в целом одобрить представленный проект. Надо будет в ускоренном режиме согласовать с администрацией президента, а потом уже в сентябре, как и дал поручение глава государства, внести в мажилис парламента", - заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, подводя итоги обсуждения законопроекта. 

Члены правительства предложение премьер-министра поддержали. 

Как сообщил министр финансов Бахыт Султанов, выступая на заседании, проектом нового налогового кодекса предлагается для субъектов малого и среднего бизнеса сократить с 5 до 3 лет срок исковой давности, в течение которого могут быть пересмотрены и дополнительно исчислены ранее уплаченные суммы налогов.

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Также в целях стимулирования повышения налоговой дисциплины кардинально пересматривается система управления рисками. В частности, вводится дифференцированный подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков.

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"К первой категории, которую мы назвали «зеленая группа», будут отнесены налогоплательщики с низкой степенью риска. По ним не будут проводиться проверки. Предусматриваются послабления в виде изменения сроков представления отчетности, уплаты задолженности, возможности участия в горизонтальном мониторинге и т.д. К группе средней степени риска будут применяться умеренные механизмы администрирования, направляться извещения, а в случае неисполнения, меры налогового контроля. И наконец, к третьей группе или к так называемой «красной зоне» будут относиться налогоплательщики с высокой степенью риска. Проще говоря, здесь будут находиться злостные неплательщики.  К ним будут приниматься повышенные меры внимания и мгновенное реагирование органов госдоходов в случаях ненадлежащего исполнения налоговых обязательств", - объяснил Султанов. 

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При этом он подчеркнул, что категорирование налогоплательщиков во многих странах мира является конфиденциальной, "закрытой" информацией. "Мы же предлагаем внедрить комбинированную модель, предусматривающую и «открытые критерии», которые будут служить налогоплательщикам ориентиром для вхождения в "зеленую зону" низкой степени риска и предупреждением от попадания в "красную зону", - отметил глава минфина. 

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Проектом кодекса предусмотрен и новый вид взаимодействия с крупными налогоплательщиками, основанный на принципах доверия и открытости – "Горизонтальный мониторинг". Такой подход, по словам министра, является одним из прогрессивных методов администрирования, используемый в странах ОЭСР.

"Открывая доступ к информации, бизнес взамен получает ряд преимуществ. Во-первых, налоговики откажутся от проведения налоговых проверок. Во-вторых, деятельность налоговиков станет более услугоориентированной. Они будут консультировать налогоплательщиков по возникающим вопросам и сопровождать правильное исполнение налоговых обязательств. В третьих, предусматривается освобождение от ответственности в случае, если в результате консультаций допущено занижение сумм налогов. И наконец, для участников горизонтального мониторинга будут смягчены профили СУР таможенного администрирования", - объяснил Султанов. 

Изменения коснутся и системы проверок бизнеса. В частности, предлагается на 56% сократить основания для проведения внеплановых проверок (с 32 до 14). Также предусматривается улучшение условий для осуществления проверок аудиторскими организациями, когда бизнес проверяет бизнес. Деятельность физических лиц, занимающихся частной практикой, будет прекращаться без проведения налоговой проверки (на основе камерального контроля).

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"В настоящее время много нареканий и споров вызывает процесс лицензирования алкогольной продукции. Проектом кодекса предусматривается либерализация лицензионного контроля. Не будут проводиться предлицензионные обследования и проверки, предполагается переход на постлицензионный контроль на основе СУР", - уточнил Султанов. Проектом кодекса предусматриваются меры по оптимизации процедур возврата НДС. Так, сроки возврата сокращаются до 30 рабочих дней по налогоплательщикам, применяющим информационную систему «Электронные счета-фактуры». При этом по поставщикам, выписывающим электронные счета-фактуры, не будут проводиться встречные проверки. Кроме того, предусмотрен механизм возврата дебетового сальдо по приобретенным товарам внутри страны, путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным.

Как сообщалось ранее, проект Налогового кодекса нацелен на улучшение условий работы для бизнеса. 

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