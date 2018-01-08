В Казахстане изменен порядок применения контрольно-кассовых машин

С 1 января 2018 года постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат только контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных (ФПД), сообщает пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК.

С 1 января 2019 года предприниматели, осуществляющие деятельность в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса через нестационарные торговые объекты на территории открытых торговых рынков, должны применять ККМ, а все работающие по патенту – с 2020 года.

Регистрация ККМ без функции передачи данных разрешается только в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Информация об административно-территориальных единицах РК, на территории которых отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования, размещается на интернет-ресурсе КГД МФ РК (kgd.gov.kz - раздел «Деятельность» – «Налоговое администрирование»).

Вместе с тем, ККМ без ФПД, зарегистрированные в налоговых органах до введения изменений, могут применяться до 2024 года.