Валюта нал
USD 339.30 337.96
RUB 5.90 5.93
EUR 405.50 404.85
Валюта бирж
USD/KZT
338.67
-0.006%
EUR/KZT
405.02
-0.001%
RUB/KZT
5.89
+0.000%
EUR/USD
405.02
-0.001%
EUR/CHF
405.02
-0.001%
EUR/JPY
405.02
-0.001%
GBP/USD
448.97
-0.010%
USD/CHF
338.67
-0.006%
USD/JPY
338.67
-0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.67 405.02 5.89
-0.006% -0.001% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
54.25
+0.008%
Нефть WTI
48.18
+0.002%
Золото
1332.3
-0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
996
-0.010%
Жилье Астана
968
+0.027%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.25 48.18 1332.3
+0.008% +0.002% -0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В РК намерены изменить условия ликвидации бизнеса

12.09.2017 20:04   383   0

В Казахстане намерены законодательно упростить процесс ликвидации бизнеса. Об этом заявил глава Минфина Бахыт Султанов, выступая с докладом на заседании Правительства.

В ходе своего выступления Бахыт Султанов подчеркнул, что сегодня для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть её.

«Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи в законопроекте заложены основные условия для их принудительной ликвидации», – цитирует informburo.kz министра финансов РК.

Согласно официальным данным ведомства, в настоящее время в Казахстане 72 тысячи юридических лиц и 61 тысяча индивидуальных предпринимателей бездействуют.

Как сообщается, принудительной ликвидации будут подлежать налогоплательщики, которые в течение 5 лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, не имеют на праве собственности объекты обложения, не осуществляли платежи или переводы денег по банковским счетам, не являлись плательщиками НДС.

Более 2 млрд тенге потрачено на открытие Knowledge Building в Алматы...
Almaty Management University презентовал интеллектуальное инновационное здание Knowledge Building, на строительство и оборудование которого потребовал...

«С целью обеспечения открытости данной процедуры информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в СМИ, и проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний», – сообщил Бахыт Султанов.

Фермеры из ВКО привезут почти 350 тонн сельскохозпродукции на ярмарку в Астане

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько денег Вы потратили на то, чтобы собрать ребенка в школу?
  • 1. До 50 тыс. тенге

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше

  • 1. До 50 тыс. тенге
    142

  • 2. От 50 тыс. до 100 тыс. тенге
    241

  • 3. От 100 тыс. до 200 тыс. тенге
    85

  • 4. От 200 тыс. до 300 тыс. тенге
    19

  • 5. От 300 тыс. тенге и выше
    42

Цифра дня
3 977 545
человек
посетило выставку ЭКСПО 2017
Цитата дня
EXPO 2017 оказало положительный мультипликативный эффект и дало толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 млрд тенге
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное