В РК намерены изменить условия ликвидации бизнеса

В Казахстане намерены законодательно упростить процесс ликвидации бизнеса. Об этом заявил глава Минфина Бахыт Султанов, выступая с докладом на заседании Правительства.

В ходе своего выступления Бахыт Султанов подчеркнул, что сегодня для многих предпринимателей закрыть компанию намного сложнее, чем открыть её.

«Это привело к большому количеству бездействующих налогоплательщиков. В этой связи в законопроекте заложены основные условия для их принудительной ликвидации», – цитирует informburo.kz министра финансов РК.

Согласно официальным данным ведомства, в настоящее время в Казахстане 72 тысячи юридических лиц и 61 тысяча индивидуальных предпринимателей бездействуют.

Как сообщается, принудительной ликвидации будут подлежать налогоплательщики, которые в течение 5 лет не осуществляли деятельность, не совершали экспортно-импортные операции, не имеют на праве собственности объекты обложения, не осуществляли платежи или переводы денег по банковским счетам, не являлись плательщиками НДС.

«С целью обеспечения открытости данной процедуры информация о принудительной ликвидации будет заблаговременно размещаться в СМИ, и проводиться работа с претензиями потенциальных кредиторов этих компаний», – сообщил Бахыт Султанов.

Фермеры из ВКО привезут почти 350 тонн сельскохозпродукции на ярмарку в Астане