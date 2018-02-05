Мажилис рассмотрит законопроект о предоставлении иностранцам земли в аренду

В работе мажилиса парламента находится законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования земельных отношений». Этот законопроект был разработан Комиссией по Земельной реформе в 2016 году, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Напомним, в настоящее время в Казахстане действует мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса, закрепленный Указом Президента РК от 6 мая 2016 года «О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства» и Законом РК от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия некоторых норм Земельного кодекса».

Мораторий действует до 31 декабря 2021 года. Он приостанавливает действие норм земельного законодательства, касающихся предоставления в долгосрочную аренду земель сельхозназначения иностранным гражданам и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев превышает 50 %. Поэтому новый законопроект направлен на сохранение и совершенствование института аренды сельхозземель казахстанцами.

В частности, планируется создание единой земельной комиссии с включением представителей общественных советов и организаций — не менее 50 % от общего числа членов комиссии. Заседания земельной комиссии должны в обязательном порядке фиксроваться на аудио и видеоносители. А решения земельной комиссии могут быть обжалованы в суде.

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Положениями законопроекта предусмотрено и введение постоянного мониторинга использования сельхозземель: в течении 5 лет ежегодно, в последующие периоды — каждые 3 года на орошаемых землях и 5 лет на богаре.

Эти меры позволят эффективно и рационально использовать земли сельхозназначения, выявлять неиспользуемые земли и вовлекать их в сельхозоборот. А также повысить роль общественного контроля за использованием земель. Вместе с тем, повысить и уровень ответственности самих землепользователей по рациональному использованию земель.

В то же время, отсутствие ограничений по размерам сельхозземель, предоставляемых в аренду, привело к появлению латифундистов. Это вызвало и ограничение возможности предоставления земель для нового поколения фермеров.

В связи с этим, законопроектом предлагается разработать и утвердить методику по определению предельных (максимальных) размеров сельхозземель, предоставляемых в аренду. Кроме того, установить оптимальные размеры предоставляемых сельхозземель в зависимости от природно-сельскохозяйственных зон и специализации региона. Также положения нового законопроекта направлены на исключение предоставления в аренду больших площадей сельхозземель в «одни руки».

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Предлагается установить запрет на предоставление земель, расположенных в пограничной полосе и пограничной зоне иностранцам и гражданам РК, состоящим в браке с иностранцами, а также юрлицам с иностранным капиталом. Эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности и сохранности территориальной целостности Республики Казахстан.

Законопроект определяет площади пастбищ, необходимые для нужд населения для выпаса скота личного подворья. Дело в том, что в черте населенных пунктов имеющиеся пастбища не удовлетворяют нуждам населения и подвержены деградации. Вокруг населенных пунктов свободных пастбищ и сенокосов практически не имеется Они в основном предоставлены в собственность или аренду. По предварительным расчетам, проведенным акиматами, потребность в пастбищах сельских населенных пунктов составляет на сегодня около 27,7 млн. га. Поэтому нужды населения в пастбищных угодьях относятся законопроектом к государственным нуждам.

Более того, нужды населения в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство тоже планируется включить в перечень госнужд. Это объясняется тем, что согласно проведенному анализу, более 75% поступающих в Call-центры звонков и вопросов на сайт «jerturaly.kz» были связаны с ИЖС.

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На сегодняшний день очередь на бесплатное получение земельных участков под ИЖС по республике составляет более 1,2 млн. человек. Тогда как обеспечить земельные участки соответствующей инфраструктурой под ИЖС, представляется проблематичным в связи с отсутствием свободных земель в черте населенных пунктов.

На разрешение вышеуказанных вопросов, наиболее остро стоящих сегодня перед отечественными фермерами и направлены нормы и положения Проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования земельных отношений».