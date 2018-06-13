В сенате рассмотрены поправки в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство

Сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената рассмотрен в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов. Документ передан на рассмотрение Палаты.

Как отметила депутат Сената Сауле Айтпаева, проект закона направлен на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, усиление гарантий законности в уголовном процессе, а также на совершенствование системы органов внутренних дел и правоохранительной деятельности в целом.

В целом проектом закона изменения и дополнения вносятся в 12 законов Республики Казахстан.



«Законопроектом предусматривается реализация задач по повышению уровня защиты прав граждан в уголовном процессе, эффективности деятельности правоохранительных и специальных государственных органов, модернизации полиции путем объединения территориальных департаментов внутренних дел и местной полицейской службы в департаменты полиции, а также снижению репрессивности уголовного законодательства и расширению сферы применения мер, альтернативных лишению свободы и содержанию под стражей», - резюмировала она.

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