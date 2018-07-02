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В Уральске возобновили строительство военных кораблей

02.07.2018 12:45   501   0 Автор: Алла ЗЛОБИНА

В ближайшем будущем уральский завод «Зенит» начнет серийное производство товаров для нефтегазового сектора. Деньги на модернизацию заработают сами. Прежде 80% прибыли завод возвращал государству в лице АО «НК «Казахстан инжиниринг». 12 июня 2018 года в Правительстве РК приняли неожиданное решение: акционеры больше не могут забирать у завода почти всю прибыль – только не более 15%. О госзаказах оборонки и новых планах завода «Къ» рассказал его директор Вячеслав Валиев.

– Вячеслав Хамзиевич, на прошлой неделе Уральск посетил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов. Поездка носила закрытый формат. Расскажете, что обсудили?

– 15 мая 2018 года в Уральск приезжал глава государства. Он дал протокольное поручение по загрузке и размещению гособоронных заказов для заводов «Зенит» и «Гидроприбор». Визит министра состоялся в рамках этого поручения. Перед нами поставили задачи по модернизации и увеличению доли гражданской продукции в общем объеме производства. Соотношение госзаказов и гражданской продукции должно быть, примерно, 40 на 60% соответственно. И разработать проект глубокой модернизации.

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- Вы только в начале процесса или есть подвижки?

- В этом году мы уже вложили 125 миллионов тенге. Частично обновили основные фонды, провели капитальный ремонт в соответствии с требованиями промышленной безопасности, приобрели оборудование. Погранслужба КНБ РК подтвердила потребность в катерах и кораблях для Каспия – они подготовили официальную заявку. Примерно в середине июля в правительстве по этому вопросу проведут совещание. Тогда будет понятно, на какие заказы предприятиям оборонной промышленности можно рассчитывать в ближайшие два-три года.

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- Почему выбор пал только на нефтегазовую отрасль?

- Продукция всегда востребована, и в этой сфере всегда есть деньги на оплату заказов. Но мы ориентируемся и на сервисное обслуживание технологического оборудования для компаний, в том числе, работающих на месторождениях. Часть работы мы уже освоили – недавно делали ремонт нефтяного оборудования на Чинаревском месторождении. Хотя пока можем выполнить только частную задачу. Например, нужны несколько нефтяных вышек. Мы их сделаем. Ориентируемся, прежде всего, на проект развития Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения – он масштабен.

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- А в Тенгиз трудно войти?

- С ТШО труднее, но возможно. Правда, в небольших объемах.

- Почему?

- Там преимущество отдается иностранным поставщикам. Но мы работаем в этом направлении – изучаем сроки выполнения заказов, цены.

- А как на счет программы импортозамещения?

- Все диктует рынок. Не отвечаешь квалификационным требованиям – к тендеру близко не подпустят. Заказчики сначала аудит производства проводят. Смотрят: какое есть оборудование, какие технические возможности. К сожалению, как таковой программы импортозамещения у нас сейчас нет.

- Сколько людей сегодня работает на заводе?

- 850 человек. В декабре работал 901 человек. Но приказа по сокращению не было. Это естественный процесс. Даже после проведения глубокой модернизации нам будет достаточно около тысячи человек, в том числе инженерно-технических работников. Для загрузки мы должны обучить персонал – это одна из главных задач. Сейчас каждый год отправляем людей на учебу в морской технический университет Санкт-Петербурга. 15 человек уже обучили.

- А сколько у вас люди зарабатывают?

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- В прошлом году средняя зарплата составляла 177 тысяч тенге. Сейчас меньше – мы вынуждены на всем экономить.

- Какую сумму налогов вы заплатили, например, в прошлом году?

- В 2017 в местную казну мы перечислили почти миллиард тенге налогов. Если точно – 952 миллиона.

- Сколько кораблей в год завод может выпускать, и сколько они стоят?

- 4-5 кораблей и катеров одновременно. Сейчас строим новый корабль – проект «Барс» и производим один ремонт. Вопрос цены – без комментариев. Сейчас завод загружен всего на 60-70%. После модернизации начнем серийное производство товаров для нефтегазовой отрасли.

- На какие средства модернизироваться будете?

- 12 июня 2018 года первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин подписал протокольное поручение нашему акционеру проработать вопрос по пересмотру политики выплаты дивидендов Обществом в размере не более 15% чистой прибыли. Прежде мы отдавали до 80% (!).

- Как удалось «продавить» этот вопрос?

- Когда президент страны приезжал в Уральск, аким области Алтай Кульгинов, который хорошо знает наши вопросы, рассказал ему о заводских проблемах. Президент дал поручение проработать вопросы размещения на заводах «Зенит» и «Гидроприбор» государственного оборонного заказа, а вопрос о необходимости модернизации и оставлении заводам прибыли на эти цели был следствием этой работы. Это решили на совещании у первого заместителя премьер-министра Мамина.

- В начале 2000-х годов вокруг судьбы «Зенита» было много шума. Говорили о рейдерском захвате, затем, что заводом заинтересовались иностранные компании. Сейчас не боитесь, что положение завода все равно может быть зыбким?

- Да, споры были… Сейчас у нас и с акционером, и с министерством партнерские, абсолютно позитивные отношения. Могу сказать точно: при людях, которые сегодня управляют министерством и национальной компанией «Казахстан инжиниринг», о подобных сценариях речи не может быть.

- А за рубежом корабли не дешевле покупать?

- Думаю, не дешевле. Построенные на казахстанском предприятии военные корабли по себестоимости ниже, например, турецких и российских аналогов. При этом их технические характеристики одинаковые. Но тут дело в другом. У нас казахстанское участие в каждом корабле составляет 50-60%. Эти деньги остаются в Казахстане. А если покупать за рубежом – деньги, понятно, останутся там. А это немалые средства. Разве это плохо? Мы способны полностью обеспечить потребности пограничной службы и Министерства обороны РК, которые выполняют функцию по охране более 1800 километров морских государственных границ. Это престиж страны. За 27 лет независимости «Зенит» построил 27 катеров и кораблей. Налоги, рабочие места – разве этого мало?

Дополнительная информация:

История «Зенита» берет начало с 1921 года – с Ленинграда. Секретный завод по производству военной продукции под названиями «Завод-231» и «Почтовый ящик-38» в 1941 году эвакуировали в Уральск. Позже завод вошел в состав оборонно-промышленного комплекса РК и начал производство боевых и сторожевых катеров для охраны государственной границы Казахстана на Каспии.

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