В Усть-Каменогорске единственный парк аттракционов находится под угрозой уничтожения

По решению суда бизнесменов обязывают в течение месяца демонтировать и вывезти все крупные карусели с территории парка «Металлург». Почему из владельцев земли и дорогостоящих аттракционов бизнесмены превратились в арендаторов, которых попросили «с вещами – на выход»? Кто заинтересован в освобождении земельного участка в центре города?

История усть-каменогорского парка «Металлург» в Усть-Каменогорске могла случиться в любом городе Казахстана. Везде живут по одним законам. Однако она остается уникальной в своем роде.

В далеком 1996 году крупное промышленное предприятие АО «УКа СЦК» продает свой соцобъект (парк с аттракционами) частной фирме. Согласно договору купли-продажи, ТОО «ВАТ» покупает имущественный комплекс - землю, аттракционы, здания, дорожки, лавочки и даже деревья. Спустя несколько лет законодательство меняется и земли парка, которые ранее относились к зоне общественно-деловой застройки, теперь получают статус земель общего пользования. А это значит, что они должны принадлежать государству. На этом основании, согласно судебным протоколам, земли у владельца изымают, но позволяют взять участок в постоянное землепользование, позже – в аренду. Получается, земля в парке принадлежит государству, а все здания, сооружения, качели – бизнесмену. Как будто платье в горошек.

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Последующие исковые заявления и судебные решения отменяют государственную регистрацию ТОО «ВАТ» на имущество. К тому же, в этом году срок аренды земли подходит к концу. Некогда владельцев земли и аттракционов, а ныне экс-арендаторов, просят «покинуть» территорию, забрав с собой все качели-карусели. А ведь это не надувные батуты или электрокары для развлечения малышей. Речь идет о таких крупных аттракционах, как «Колесо обозрения», «Спрут», «Телекомбат», «Галеон» и других, требующих серьезных затрат при установке (строительство фундамента, шеф-монтаж и т.д.). Всего 32 объекта.

Акимат Усть-Каменогорска со своей стороны неоднократно критиковал арендаторов за неблагоустроенность парка. Небольшой водоем, расположенный в центре парка, превратился в болото. Асфальтовое покрытие много лет не менялось. Есть претензии по внешнему виду аттракционов.

«Очень сложно вкладывать долгосрочные инвестиции в проект, если мы в течение 17 лет судимся. Тем более, у нас теперь нет прав на землю, а значит на кредитование рассчитывать не приходится. Со своей стороны мы делаем что можем, содержим эту огромную парковую зону на те деньги, что выручаем с проката аттракционов, - комментирует директор ТОО «ВАТ» Андрей Татарников. - Мы, как собственники, конечно, будем продолжать отстаивать свои права в областном суде. 24 июля будет рассмотрена апелляция в областном суде. В дальнейшем, если понадобится, мы подадим и кассационную жалобу».

Куй железо, не отходя от кассы

Тема закрытия парка аттракционов стала одной из самых обсуждаемых среди горожан. Несмотря на досужие мнения, что земля «Металлурга» может быть отдана под строительство, официально эту версию никто не подтверждает. По информации, полученной из акимата Усть-Каменогорска, после освобождения территории арендаторами в парке планируется провести реконструкцию. Почистить водоем, вырезать весь сухостой, посадить клумбы, уложить тротуарную плитку, поставить малые архитектурные формы. И, самое главное – установить новые, современные, эстетически привлекательные аттракционы. Но это только планы, которые пока даже не упакованы в ПСД.

«Легко все разрушить, ничего не предложив взамен. Но если подойти к вопросу с точки зрения экономики, то, чтобы создать с нуля парк с аналогичными аттракционами, нужно минимум 5 миллионов евро. Откуда взялась эта цифра? Стоимость одного крупного бывшего в употреблении аттракциона, такого как «Спрут» равна 350-400 тысяч евро, в такую же сумму обойдутся услуги по перевозке и монтажу сооружения. Набирается приличная сумма. – Неужели бюджет нашего города сможет позволить себе выделить 5 миллионов евро на создание парка аттракционов? Не уверен. Даже если деньги будут заемные, то срок окупаемости - около 30 лет».

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До тех пор, пока окончательное решение суда не вступит в законную силу, парк аттракционов «Металлург» продолжит свою работу. Однако, исходя из того, что владельцы аттракционов уже ищут возможных покупателей на сооружения в России, надежды на благополучный исход дела у них нет.

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