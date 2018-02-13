В ВКО реализуют 5 автодорожных проектов в 2018 году

В Восточно-Казахстанском регионе запланирована реконструкция коридора "Центр-Восток" по госпрограмме «Нұрлы жол», в рамках которой будет реализовано 5 автодорожных проектов. По словам акима области Даниала Ахметова, это позволит открыть короткую дорогу из сибирского региона России через Казахстан в китайскую провинцию СУАР. В 2018 году ремонтом будет охвачено 138 км дорог республиканского значения.

"Ремонт автодорог республиканского значения позволит открыть короткую дорогу сибирского региона Российской Федерации через Казахстан в китайскую провинцию СУАР. Тем самым можно с уверенностью сказать, что все поручения президента у нас в области конкретно реализуются", - отметил Даниал Ахметов.

В рамках реконструкции коридора «Центр-Восток» будут отремонтированы автомобильные дороги по направлению «Омск-Майкапчагай», «Таскескен-Бахты», «Усть-Каменогорск – Зыряновск – Большенарымское – Катон -Карагай - Рахмановские ключи», общей протяженность в 161 км. В 2018 году за счет инвестиций начнут реконструкцию участков автодорог республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск» и «Калбатау - Майкапчагай». Далее их планируют перевести во II-техническую категорию.

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"Поручаю областному управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог обеспечить контроль над исполнением жизненно важных проектов для области и довести долю автомобильных дорог, находящихся в хорошем удовлетворительном состоянии до уровня 70-85% . В 2018 году средним ремонтом будет охвачено 138 км дорог республиканского значения. Запланировано устройство дополнительных полос движения на пунктах пропуска «Ауыл» и «Уба» Казахстанско-Российской границы, которая позволит увеличить транзитный потенциал данных пунктов. В целом, ремонтом будет охвачено 3 414 км дорог республиканского значения", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что в ВКО одна из самых протяженных в республике сеть автомобильных дорог общего пользования, которая составляет – 11 494,5 км.