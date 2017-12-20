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В законодательство о госстатистике внесли изменения

20.12.2017 19:42   629   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики», направленный на дальнейшее совершенствование правового регулирования в области государственной статистики, представлено сегодня на заседании Правительства РК.

Как отметил министр национальной экономики Тимур Сүлейменов, законопроект подготовлен на основе положений европейского Модельного закона об официальной статистике (одобрен Конференцией европейских статистиков в 2016 году – «Къ»).

Так же были учтены Рекомендации, проведенной в 2017 году международными институтами (Европейская Экономическая Комиссия ООН, Европейская Ассоциация Свободной Торговли и Евростат) глобальной оценки национальной статистической системы Казахстана.

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Основной целью подготовки законопроекта являлось обеспечение качества статистических процессов и продукции на институциональном уровне с учетом международной практики, международных стандартов и принципов.

В целом законопроект направлен на устранение пробелов и совершенствование правового регулирования в области государственной статистики, повышение уровня прозрачности процессов сбора, обработки и распространения официальной статистической информации, повышение качества собираемых данных и обеспечение качества официальной статистической информации, а также снижение нагрузки на респондентов путем исключения сбора дублирующих показателей.

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Документом вносятся поправки в два законодательных акта. Так, в законе «О местном государственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан» внесены уточнения по ведению похозяйственного учета. А в законе «О государственной статистике» внесены изменения, направленные на уточнение и расширения понятийной части («административные данные», «национальная перепись»), а также вводится ряд новых понятий («интервьюер», «метаданные», «компьютеризированная система телефонного опроса», «регистрация цен» и др.).

Кроме того закрепляется компетенция правительства по утверждению Плана мероприятий по проведению национальной переписи.

За уполномоченным органом закрепляются компетенции:

- по проведению опроса на добровольной основе респондентов и пользователей;

- проведению тестирования и обсуждения проектов статистических форм и инструкций по их заполнению;

- разработке и утверждению порядка регистрации цен на товары и услуги;

- утверждению расчета количества интервьюеров, стоимости их услуг;

- установлению порядка получения данных по респондентам от операторов связи;

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- установлению порядка получения на возмездной и безвозмездной основе необходимых первичных статистических данных от домашних хозяйств об их доходах и расходах.

«За органами государственной статистики закрепляется функция по пересмотру опубликованной официальной статистической информации для статистических целей при изменении любого аспекта статистической методологии, на основании обновленной подтвержденной документально информации в порядке, установленном уполномоченным органом», - пояснил Тимур Сулейменов.

При этом в Порядке предусматривается закрепление трех видов пересмотра: регулярного, крупного и специального.

Основанием для проведения регулярного пересмотра будет являться утвержденные в нормативно-правовых актах изменения по расчету предварительных (оперативных) статистических данных. Тогда как основание для проведения крупного пересмотра будет являться внесение изменений в международные стандарты или переход на новые международные стандарты касательно статистической методологии и классификации.

Основанием для проведения специального пересмотра будет являться судебные акты, вступившие в законную силу и предписания надзорных органов, подтверждающие несоответствие первичных статистических и административных данных.

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Глава миннацэкономики заверил, что принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.

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  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
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  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    19

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
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