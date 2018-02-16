Ветхие дома в Жетысуском районе начнут сносить с 2020 года

Ветхие дома, расположенные в квадрате проспект Райымбека - ул. Боткина - Казакова - Павленко в Жетысуском районе Алматы, планируют снести в 2020–2024 годах. Сообщается, что проект находится на утверждении, поэтому точная стоимость работ по демонтажу и строительству нового жилья неизвестна.

После получения разрешительных документов начнется строительство новых домов. Квартиры в новых домах в первую очередь будут предоставляться жителям ветхих домов по принципу «комната на комнату» на основании договора мены. Оставшееся жильё в новостройках продадут на общих основаниях.

В акимате также сообщили, что с 2018 по 2024 год в Жетысуском районе запланирован снос ветхого малоэтажного жилья в квадрате пр. Райымбека - ул. Крылова - Скрябина - Гончарова.

Отметим, ранее аким Жетысуского района Мухтар Тажибаев во время отчётной встречи с населением рассказал, что в указанном квадрате будет снесено 10 малоэтажных ветхих домов. На их месте возведут 11 девятиэтажек, или 513 квартир (общая площадь комплекса составит 37 410 кв м). Территория застройки - 4 354,49 кв м.