Предпринимателей Казахстана «ловят» на нарушении авторских прав

Организаций, управляющие имущественными правами на коллективной основе (ОКУП), зачастую не приняв меры по досудебному урегулированию спора, взыскивают с владельцев кафе, баров, ресторанов и караоке-клубов высокую компенсацию за публичное воспроизведение объектов авторских и смежных прав. Об этом сегодня в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Астаны сообщила эксперт отдела защиты прав предпринимателей и снижения адмбарьеров Гульмира Молдагалиева.

По ее словам, в палату обратился индивидуальный предприниматель Д. Кенкенов, являющийся владельцем караоке-клуба с жалобой на действия организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе (ОКУП). В его заведении сотрудники ОКУП зафиксировали на видеокамеру мобильного телефона факт воспроизведения 8 музыкальных произведений. По результатам полученных данных материалы направлены в суд для рассмотрения. Суд вынес решение о взыскании с предпринимателя суммы в размере около 6 млн тенге.

По ее словам, это не единичный факт: в палату начали поступать жалобы бизнесменов на действия ОКУП. В настоящее время на рассмотрении столичной палаты предпринимателей находятся 4 - 5 кейсов с жалобами.

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«Размер компенсации составляет от 15 до 100 тысяч МРП. Так, если в одном заведении воспроизводится 10 произведений, то сумма возмещения компенсации складывается достаточно высокая. Таким образом, зачастую ОКУП, не приняв меры, по досудебному урегулированию спора, взыскивает с субъектов бизнеса высокую компенсацию за публичное воспроизведение объектов авторского и смежных прав, однако палата в корне не согласна с таким подходом. Мы отмечаем важность соблюдения досудебного урегулирования данных споров, так как в большинстве случаев предприниматели не против исполнять законодательство об авторских и смежных правах, но не имеют информации о механизмах его исполнения», - отметила эксперт.

Возмущает бизнес и тот факт, что взысканные с них суммы в итоге не доходят до правообладателей. Этот факт подтвердил казахстанский певец и композитор Ерлан Кокеев.

«Нет прозрачности. Мне кажется, что мы недополучаем. Отчетов нет. Скидываются деньги на карточку. Ранее ежемесячно оплачивалось, позже это начало оплачиваться раз в два месяца, потом поквартально, потом раз в полгода. В то же время, мне как бизнесмену, непонятно, каким образом должна формироваться отчетность. Например, если в моем ресторане звучат 100 произведений за вечер, то каким образом я должен выплачивать денежные средства? И дальше, как эти средства, условно говоря, доходят до Юрия Антонова или до какого-то другого певца, то есть у меня вопросы к прозрачности», - сказало он.

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Хотя, по словам Гульмиры Молдагалиевой, по закону ОКУП не имеют права получать прибыль от своей деятельности. Они могут оставить на покрытие фактических расходов только 30% от суммы собранных вознаграждений. 70% от этой суммы должны быть распределены между исполнителями и правообладателями, будь то отечественные или зарубежные.

В этой части оба спикера отметили рациональность рассмотрения вопроса по сокращению числа организаций по защите авторских и смежных прав. Как выяснилось, их в Казахстане 9, тогда как в соседней России, где и население больше и инфраструктура индустрии развлечения шире – всего 4.