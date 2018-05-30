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Предпринимателей Казахстана «ловят» на нарушении авторских прав

30.05.2018 15:27   1267   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Организаций, управляющие имущественными правами на коллективной основе (ОКУП), зачастую не приняв меры по досудебному урегулированию спора, взыскивают с владельцев кафе, баров, ресторанов и караоке-клубов высокую компенсацию за публичное воспроизведение объектов авторских и смежных прав. Об этом сегодня в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Астаны сообщила эксперт отдела защиты прав предпринимателей и снижения адмбарьеров Гульмира Молдагалиева.

По ее словам, в палату обратился индивидуальный предприниматель Д. Кенкенов, являющийся владельцем караоке-клуба с жалобой на действия организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе (ОКУП). В его заведении сотрудники ОКУП зафиксировали на видеокамеру мобильного телефона факт воспроизведения 8 музыкальных произведений. По результатам полученных данных материалы направлены в суд для рассмотрения. Суд вынес решение о взыскании с предпринимателя суммы в размере около 6 млн тенге.

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По ее словам, это не единичный факт: в палату начали поступать жалобы бизнесменов на действия ОКУП. В настоящее время на рассмотрении столичной палаты предпринимателей находятся 4 - 5 кейсов с жалобами.

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«Размер компенсации составляет от 15 до 100 тысяч МРП. Так, если в одном заведении воспроизводится 10 произведений, то сумма возмещения компенсации складывается достаточно высокая. Таким образом, зачастую ОКУП, не приняв меры, по досудебному урегулированию спора, взыскивает с субъектов бизнеса высокую компенсацию за публичное воспроизведение объектов авторского и смежных прав, однако палата в корне не согласна с таким подходом. Мы отмечаем важность соблюдения досудебного урегулирования данных споров, так как в большинстве случаев предприниматели не против исполнять законодательство об авторских и смежных правах, но не имеют информации о механизмах его исполнения», - отметила эксперт.

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Возмущает бизнес и тот факт, что взысканные с них суммы в итоге не доходят до правообладателей. Этот факт подтвердил казахстанский певец и композитор Ерлан Кокеев.

«Нет прозрачности. Мне кажется, что мы недополучаем. Отчетов нет. Скидываются деньги на карточку. Ранее ежемесячно оплачивалось, позже это начало оплачиваться раз в два месяца, потом поквартально, потом раз в полгода. В то же время, мне как бизнесмену, непонятно, каким образом должна формироваться отчетность. Например, если в моем ресторане звучат 100 произведений за вечер, то каким образом я должен выплачивать денежные средства? И дальше, как эти средства, условно говоря, доходят до Юрия Антонова или до какого-то другого певца, то есть у меня вопросы к прозрачности», - сказало он.

Обновленная стратегия ВТБ направлена на бизнес

Хотя, по словам Гульмиры Молдагалиевой, по закону ОКУП не имеют права получать прибыль от своей деятельности. Они могут оставить на покрытие фактических расходов только 30% от суммы собранных вознаграждений. 70% от этой суммы должны быть распределены между исполнителями и правообладателями, будь то отечественные или зарубежные.

В этой части оба спикера отметили рациональность рассмотрения вопроса по сокращению числа организаций по защите авторских и смежных прав. Как выяснилось, их в Казахстане 9, тогда как в соседней России, где и население больше и инфраструктура индустрии развлечения шире – всего 4.

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    146

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    121

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    376

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
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млрд
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Цитата дня
Население в недостаточной мере защищено от финансовых рисков, связанных со здоровьем, особенно социально уязвимые категории граждан. Предусмотренные с 2020 года перечни бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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