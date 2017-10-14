Власти Астаны упростят получение техусловий на тепло, воду и электроэнергию

На встрече с бизнесменами Асет Исекешев отметил, что в Астане упростят процедуру получения технических условий на тепло, воду, электроэнергию, передает Kursiv.kz со ссылкой на Elorda.info.

«В настоящее время мы сканируем все сети, после чего будет сформирована электронная база сетей», - сказал аким Астаны.

В конце первого полугодия 2018 года, по его словам, бизнес сможет получать техусловия без привязки к монополисту

Асет Исекешев уверен, что это позволит решить вопрос прозрачности и справедливости при доступе к мощностям.