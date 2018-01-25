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Вновь отложено судебное заседание по делу о БТА банке

25.01.2018 11:30   576   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

В суд не явились Кайрат Садыков и Жаксылык Жаримбетов, причина неявки суду неизвестна. Сообщается, что Садыков утром был, но на заседании его не было. Молчанову и Максатбекуулы конвой не смог доставить из-за замерзшей солярки.

«Я не могу сказать, где в данный момент находится Садыков. Все видели его, кроме меня. Я не знаю, может быть, в канцелярию поступило какое-то заявление, и там указана причина отсутствия», - отметил защитник.

В канцелярии отметили, что заявления ни от Садыкова, ни от Жаримбетова не поступали.

Подсудимых Максатбекуулы Улугбека и Молчанову Елену должен был доставить конвой, но из-за замерзшей солярки в зал суда они доставлены не были.

«Заседание переносится на 30 января, по графику, просьба обеспечить явку», - решил судья Даурен Маукеев.

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Напомним, в Алматы продолжается суд по делу о хищениях средств БТА банка.

Помимо уже осужденных ранее Жаримбетова, Садыкова и Мамеш, на скамье подсудимых еще 11 человек:

- Булатханова Сауле (бывший менеджер банка),

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- Джолдыбаева Сауле (бывший член правления банка),

- Диканбаев Ермек (бывший член кредитного комитета банка),

- Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич (бывший первый заместитель председателя правления),

- Исенов Бахытжан,

- Мәмеш Сәдуақас (экс-председатель правления банка),

- Садыков Кайрат (бывший директор по кредитованию),

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- Сапаров Арсен (бывший зампред банка),

- Тасибеков Багдатгали (экс-управляющий директор банка),

- Узбекгалиев Раимхан (бывший менеджер банка),

- Холодзинскй Генриг (бывший зампред банка),

- Максатбек Жамиля (бывший управляющий директор банка).

Подсудимые преданы суду по ст.176 ч.3 п.«б» УК РК (в редакции от 16.07.1997 года, присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Максатбекуулу Улукбек (бывший управляющий директор банка) предан суду ст.ст. 176 ч.4 п. «б», 311 ч.4 п.«в» (получение взятки), 339 ч.3 (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) УК РК (в редакции от 16.07.1997 года), по ст. 366 ч.3 п.4 УК РК. Молчанова Елена (бывший член правления банка) предана суду по ст. 176 ч.4 п.«б» УК РК.

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Большинство подсудимых попали на скамью по делу о хищениях средств БТА Банка не первый раз, часть из них была осуждена ранее.

Напомним, 7 июня 2017 года суд приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Его сообщника Кайрата Садыкова суд постановил взять под стражу из зала суда, назначив путем частичного сложения 15 лет лишения свободы, а также штраф 300 МРП с лишением права заниматься банковской деятельностью на три года с конфискацией имущества. За содействие следствию Жаксылыку Жаримбетову и Садуакасу Мамеш назначили по 5 лет условно с пробационным контролем на три года.

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