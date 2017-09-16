Во время ЭКСПО в Астане открылись 47 ресторанов и 36 гостиниц

В Астане за время проведения «ЭКСПО-2017» открылись 47 новых ресторанов и 36 гостиниц. Об этом сообщил аким столицы Асет Исекешев на церемонии награждения лучших сотрудников, задействованных в организации и проведении международной выставки.

Асет Исекешев отметил, что в рамках проведения ЭКСПО-2017 открылись 47 ресторанов, а также увеличенось количество гостиниц с 165 в 2016 году до 201 в 2017 году, заполняемость которых повысилась в 3 раза.

«Построено 11 улиц, отремонтировано 44,4 км дорог. Для обеспечения тепло- и энергоснабжения территории «Астана EXPO-2017» построено 50,2 км тепловых сетей, 25 585 км электрических сетей, 3 объекта электроснабжения», - сообщил градоначальник.

За 3 месяца проведения международной выставки, по словам акима, в столице было проведено 647 культурных и 28 спортивных международных и республиканских мероприятий.

«Согласно рейтингу событийного потенциала среди государств ШОС и СНГ, Астана вошла в ТОП-5 столиц. Выражаю искреннюю благодарность жителям Астаны за оказанную поддержку в реализации идеи выставки. Тысячи людей трудились во благо успешной организации выставки. Я очень признателен всем за участие», -цитирует Асета Исекешева МИА «Казинформ».

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