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Впервые проекты ученых оценили представители бизнеса

01.02.2018 19:05   1047   1 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

По спорным вопросам, возникшим при распределении грантов, ученые могут обратиться в национальные научные советы или совет по научной этике при Национальной академии наук (НАН).

В ходе брифинга было отмечено, что деятельность ННС независима и автономна. Важно отметить, что ННС не является структурным или подчиненным органом МОН РК.

В соответствии с правилами процедура рассмотрения научных заявок состояла из 2 этапов: оценки международными экспертами и принятия финального решения ННС. Международная экспертиза оценивала общий подход заявителей к реализации проекта, при этом это - лишь малая часть общей комплексной оценки конкурсной заявки. ННС же принимал решение в соответствии с приоритетами государственной политики, целесообразности проектов, возможности их прикладного применения и ряду других факторов. Впервые все заседания национальных научных советов проходили с видеофиксацией, записи которых доступны на сайте Национального центра государственной научно-технической экспертизы, была внедрена процедура «тайного» голосования, которая позволила исключить давление внутри ННС и влияние на итоговый голос члена совета.

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«По всем спорным вопросам, которые могут возникнуть у тех, кто участвовал в конкурсе, они могут обращаться на прямую – мы работаем в открытом, прозрачном режиме. Все контактные данные наших председателей научных советов доступны. При национальной академии наук создан совет по научной этике. Мы договорились, что все вопросы, в которых нужен арбитр, нужно вынести какое-то решение - будут именно рассматриваться на совете по научной этике», - отметил председатель комитета науки МОН РК Болатбек Абдрасилов во время брифинга «Об итогах Конкурса на грантовое и программно-целевое финансирование по научным и научно-техническим проектам на 2018-2020 годы», организованный АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

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Кроме того, он отметил, что в этом году также планируется финансирование науки через грантовые проекты по линии Всемирного банка, конкурсов АО «Фонд Науки» по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Также в 2018 году в рамках поручения президента РК предусмотрен отдельный грантовый конкурс для молодых ученых.

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Впервые 51% от общего состава ННС (национальный научный совет) составили представители бизнес-сообщества, нацкомпаний и управляющих холдингов, которые были включены в том числе по предложению НПП «Атамекен».

«То, что касается работы национального научного совета №5, «Научные основы «Мәңгілік ел» - это новое тематическое направление, которое было оформлено в этом году. Состав совета включено 25 членов ведущих ученых в области истории, филологии, юридических и экономических наук. Впервые в этом году в состав советов, в том числе и нашем совете 51% составили представители по рекомендации НПП «Атамекен», поэтому в составе нашего совета были практикующие работники и представители нацхолдингов, компаний, различных объединений, также имеющие степени, которые характеризуют их как ученых, занимающихся постоянной наукой», - отметил, председатель ННС по приоритету «Научные основы «Мәңгілік ел» Геннадий Гамарник.

На заседаниях ННС по всем 7 приоритетным направлениям были рассмотрены конкурсные заявки:

- На грантовое финансирование МОН РК — 4488, из них одобрены 1096, или 25%, на сумму 9 532 210 998,17 тенге.

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- На программно-целевое финансирование МОН РК — 312, из них 78 рекомендованы к финансированию, или 27.9%, на сумму 7 979 657 000 тенге.

- На программно-целевое финансирование отраслевых уполномоченных органов поступило 24 заявок, из них 9 рекомендованы к финансированию, или 64.3%, на сумму 1 442 669 506 тенге.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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