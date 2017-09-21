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Впервые за 5 лет в Казахстане подешевела аренда офисов

21.09.2017 10:27   560   0

Спрос на рынке аренды офисов падает, бизнес-центры для удержания клиентов вынуждены снижать цены. Наиболее сильно подешевела стоимость аренды самых дорогих и самых бюджетных административных помещений.

В частности, цены на аренду офисов класса А за январь-август текущего года стали ниже на 0,6%, с учетом уровня инфляции. Падение цен в этом сегменте зафиксировано впервые за последние 5 лет, при этом замедление роста наблюдается третий год подряд.

В августе текущего года средняя стоимость аренды офиса класса А по республике составила 4,1 тысячи тенге за 1 кв. метр.

Единственный сегмент, цены в котором в этом году выросли, - это офисы класса В, что указывает на то, куда перетек потребительский спрос с более высококлассных помещений.

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За 8 месяцев текущего года цены на аренду таких офисов поднялись на 1,8% - и это самый сильный уровень роста в сегменте за последние 3 года. Более значительно спрос на офисы класса В рос в 2014 году (+3,7% за 8 месяцев) и в 2012 году (+16,6% за январь-август).

Аренда офисов класса С и D в этом году теряет популярность - за январь-август ее цена упала на 0,5% и 0,6%, соответственно.

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Напомним, что нестабильная ситуация в экономике в 2015-2016 годах способствовала тому, что арендаторы переходили от дорогих вариантов к более дешевым, что подстегивало спрос на такого класса помещения. В частности, в прошлом году цены на аренду офисов класса С показали самый высокий темп роста (+1,9%), в 2015 году наиболее активно увеличивались цены на офисы класса D (+10,8%).

За 8 месяцев 2017 года в сегменте офисов класса А наиболее резко подешевели помещения в Мангистауской области (+11,7%). В Астане такие офисы стали дешевле на 0,5%, в Алматы, напротив, подорожали на 1,2%.

В сегменте класса В самое значительное падение цен на аренду - также в Мангистауской области (-3,9%). В Астане аренда таких офисов стала стоить дешевле на 1,5%, в Алматы подорожала на 1,8%.

Наиболее значительно офисы класса С подешевели в этом году в Карагандинской области (-0,8%), офисы класса D - в Алматинской области (-6,1%).

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